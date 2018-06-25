Узбекистан ограничил ввоз бытовой и компьютерной техники

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danilov 26 Июня 2018 в 00:16:40
Согласно новым правилам, теперь ежемесячно в Узбекистан через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты можно ввозить только по 1 единице бытовой и компьютерной техники. В перечень вошли 20 наименований товаров, такие как, холодильник, морозильник, кондиционер, стиральная машина, пылесос, газовая плита, электрическая плита, телевизор, микроволновая печь, духовая печь, электрическая мясорубка, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, в т.ч. наручный, компьютерная техника, принтер, планшет, ноутбук, столовая посуда.
Количественные нормы беспошлинного ввоза товаров применяются только при первом пересечении пункта пропуска государственной границы. При последующем пересечении границы в тот же месяц придется вносить таможенные платежи, даже если в первый раз гражданин вообще ничего не ввозил.
Эти ограничения в количестве не касаются международных аэропортов и при получении товаров по почте.
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