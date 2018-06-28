Граждан до 40 лет не выпускают из Туркменистана

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KAN13 28 Июня 2018 в 17:26:39
Возрастное ограничение на выезд из Туркменистана для его граждан увеличили до 40 лет, предает "Радио Азатлык".
25 июня жители Дашогуза узнали от сотрудников миграционной службы, что запрет приобрел новые рамки.
Чиновники отказали жителям нескольких районов, которые обратились в миграционную службу для получения разрешения на туристическую визу.
Выдавать справки им не стали, ссылаясь на «распоряжение сверху».
«На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что, если вы все уедете кто же работать будет», - рассказал 36-летний мужчина, которому отказали в миграционной службе.
Официальной информации от ведомства у издания получить не удалось. Также по информации издания, официально о запрете никто не говорит, никакой информации в СМИ не было.
Жалобы о трудностях выезда из Туркменистана не прекращаются.
Сообщается, что массовая трудовая миграция стала следствием экономического кризиса, но также отсутствие рабочей силы только усугубляет данную ситуацию.
Напомним, что недавно сообщалось о запрете на выезд из Туркмениста людям до 30 лет.
"Радио Азатлык"
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