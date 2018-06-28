В Узбекистане запретили проверки предпринимателей и уволили более тысячи налоговиков

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danilov 29 Июня 2018 в 10:35:01
Государственный налоговый комитет Узбекистана уволил 1 245 сотрудников из-за упразднения Главного управления профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг и его территориальных подразделений, сообщает "Газета.uz".
Закрытие управления последовало сразу же после постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 26 июня о мерах по совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы "в целях исключения коррупционной составляющей".
В налоговом комитете объявили временный полный запрет налоговых проверок субъектов предпринимательства: налоговикам запрещено не только вмешиваться в их деятельность, но и даже общаться с субъектами предпринимательства.
"Мы прекратили все проверки, чтобы не было коррупции, чтобы уволенные сотрудники не вышли на контакт с предпринимателями. Бывшие сотрудники могут обещать предпринимателям, что никто не будет их проверять полгода-год. Поэтому мы официально объявляем, что никто не имеет права проверять и вмешиваться в деятельность предпринимателей", – отметили в пресс-службе ведомства.
В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ о запуске программы "Каждая семья – предприниматель". Это означает, что с 10 июня власти страны будут помогать узбекским семьям заниматься бизнесом: для этого будут выделены льготные кредиты. В Узбекистане уверены, что это улучшит материальные условия населения и поднимет его уровень жизни.
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