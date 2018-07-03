Мирзиеев сделал подарок узбекистанским любителям дорогих авто

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danilov 03 Июля 2018 в 12:02:30
Согласно приложению к постановлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, на которое ссылается издание, с 2019 года вводится нулевая ставка импортной таможенной пошлины на легковые автомобили, выпущенные не более двух лет назад и стоящие от 40 000 долларов и выше. Акцизный налог на эти машины составит 20 процентов от таможенной стоимости.
Также будет равняться нулю и ставка на ввоз электромобилей. Новая ставка распространяется на транспортные средства, работающие исключительно на электрическом двигателе.
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