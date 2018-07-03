Деньги Гульнары Каримовой правительству Узбекистана так просто не отдадут

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danilov 05 Июля 2018 в 10:54:49
«Этот вопрос сейчас решается в сотрудничестве со швейцарскими органами прокуратуры. Как только он будет решен окончательно, мы обязательно сделаем официальное заявление», - цитирует ее издание Podrobno.uz.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возвращения Узбекистану около 800 миллионов долларов старшей дочери первого президента республики, замороженных на счетах швейцарских банков, практически решен.
Год назад, 28 июля 2017-го, Генпрокуратура известила, что в августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениям и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет (общественность об этом суде не уведомляли). Она была обвинена в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.
Сумма принадлежащих Каримовой денег, замороженных в швейцарских банках, составляет почти 810 миллионов долларов США (800 миллионов швейцарских франков). 18 июня швейцарские СМИ сообщили, что прокуратура этой страны выдала ордер о необходимости незамедлительной передачи официальному Ташкенту суммы в размере 686,7 миллиона из 800 миллионов франков.
Социолог и ассоциированный научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Алишер Ильхамов прокомментировал происходящие события следующим образом:
«В последнее время распространяется серия неточных данных, а порой и лживых утверждений, о том, что происходит в Швейцарии вокруг гулькиных активов. Что же происходит в Швейцарии? 9 мая на заседании федерального правительства было принято предварительное (!) решение о возвращении в Узбекистан активов, 800 миллионов франков, замороженных в банках Женевы и Цюриха. Это решение многие неверно интерпретируют. Оно не означает еще, что деньги будут переданы именно в руки узбекского правительства без каких-либо условий, как того хочет Ташкент. В принципе, это хорошее решение, поскольку на деньги претендовали и кредиторы Зеромакс (компания, которую то ли опекала, то ли контролировала Гульнара Каримова – ред.). Им было отказано еще в феврале.
Но то, что деньги вернут Узбекистану, еще не говорит о том, на каких условиях состоится передача денег. В случае конфискации активов, а это решение еще не окончательно, еще предстоят переговоры с правительством Узбекистана об условиях. По этому вопросу между сторонами пока нет согласия. Пока же между прокуратурами двух стран идут переговоры, но не о возвращении денег (этот вопрос просто не в их компетенции), а о завершении расследования по делу Гульнары Каримовой, и здесь требуется вердикт, соответствующий международным нормам правосудия. Пока узбекская прокуратура не оказывает должного содействия прокуратуре Швейцарии, видимо боясь, что при открытом судебном разбирательстве всплывут имена тех высокопоставленных лиц в правительстве Узбекистана, которые содействовали коррупционным многомиллионным схемам. В частности, в 2014 г. по инициативе узбекского правительства и под предлогом дипломатического иммунитета были опечатаны документы и компьютер, которые были изъяты из виллы Гульнары [в Швейцарии]. Почему бы эти свидетельства не распечатать и не предоставить следствию, сняв с них дипломатический иммунитет?
Группа узбекских правозащитников в сотрудничестве международными организациями и экспертами продолжает работать над тем, чтобы процесс передачи денег соответствовал ряду условий, включая международные нормы прав человека и правосудия, интересы жертв коррупции, под которыми понимается все население Узбекистана, принципы прозрачности и подотчётности. Почему так важно решить данный вопрос должным образом? Во-первых, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Во-вторых, использовать процесс реституции в качестве рычага, чтобы побудить правительство Узбекистана осуществить реформы по созданию антикоррупционных механизмов. Пока в этой области прогресс в Узбекистане очень незначительный, несмотря на некоторые реформы, проводимые режимом Мирзиеёва в других сферах.
Благодаря деятельности узбекских правозащитников, которые на протяжении последних лет проводят кампанию по справедливому решению вопроса, уже сейчас на правительство Швейцарии оказывается политическое давление, в том числе и со стороны некоторых депутатов федерального парламента и швейцарской прессы. В федеральном парламенте были сделаны соответствующие официальные запросы, и там еще предстоит дискуссия по этому поводу.
На днях выйдет краткий доклад о том, что произошло с ворованными активами в размере 48 миллионов долларов, которые были возвращены Швейцарией напрямую правительству Казахстана в 2012 г. без каких-либо условий (это второй транш после того, который пошел на финансирование фонда Бота). Доклад фиксирует злоупотребления в использовании этих денег и ставит под сомнение позицию правительства Швейцарии по бесконтрольной реституции, которая позволила швейцарским властям поставить галочку в списке подобных дел (мол, мы вернули очередную сумму), но, к сожалению, не послужила интересам жертв коррупции в этой стране. Думаю, этот доклад окажет еще большее давление на правительство Швейцарии в вопросе о способе реституции узбекских активов. Битва за справедливое решение вопроса далеко еще не проиграна и продолжается с перспективами на успех».
http://www.asiaterra.info/news/alisher-ilkhamov-dengi-gulnary-karimovoj-pravitelstvu-uzbekistana-tak-prosto-ne-otdadut
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