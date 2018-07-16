В Туркменистане введён "сухой закон"

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danilov 16 Июля 2018 в 15:15:14
Источники издания утверждают, что власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавков торговых точек. Отмечается, что борьба против продажи алкоголя в стране началась после принятия 5 июля "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы". "В понедельник (9 июля) несколько владельцев магазинов рассказали, что будут изымать алкоголь из частных магазинов", - сообщил источник.
По его словам, уже на следующий день по магазинам республики начались рейды. "Во вторник (10 июля) я сам стал свидетелем, как на одном из крупных столичных рынков "Мир" из частных магазинов безо всякой документации начали изымать всю алкогольную продукцию. Они привезли с собой специальных рабочих, которые грузили товар в машины. Владельцам магазинов велели явиться в среду в полицейский департамент, где и будет оформлено изъятие их товара", - добавил источник.
Предполагается, что активизация борьбы с продажей алкоголя в стране началась после нескольких случаев отравления контрафактной продукцией. В Туркменистане в последние несколько месяцев увеличилось количество случаев отравления людей спиртными напитками, даже были случаи со смертельным исходом.
"Сообщают, что в страну был ввезен метиловый спирт. И, возможно, его использовали вместо этилового спирта. В результате было много случаев отравлений, даже смертельные случаи. По этой причине проводятся проверки на рынках, в частности, были конфискованы алкогольные товары неизвестного происхождения", - сказал корреспондент издания в Туркменистане.
Отмечается, что государственные СМИ Туркмении о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают, однако 12 июля независимое общественное информационное агентство "Хроника Туркменистана" рассказало о начавшейся в магазинах и на рынках республики конфискации спиртных напитков. По утверждению издания, в течение двух дней в Ашхабаде были закрыты все частные магазины, продававшие спиртные напитки по государственной лицензии. Подобную информацию подтверждали источники "Радио Азатлык".
https://rus.azathabar.com/a/29366026.html
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