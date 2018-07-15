Уволен начальник милиции, заставивший раздеться догола задержанных женщин

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danilov 16 Июля 2018 в 15:16:54
Вызвавшее широкий общественный резонанс происшествие в отделе внутренних дел Каттакургана заставило МВД Узбекистана начать служебную проверку во всех регионах страны.
Проверка работы ОВД Каттакургана (Самаркандская область) была начата сразу же после публикации в соцсетях видеозаписи, где сотрудник издевался над женщиной в коридоре ОВД. Сегодня пресс-служба МВД сообщила о результатах расследования.
Согласно приказу министра внутренних дел, своих должностей лишились начальник ОВД Каттакургана Ильяс Абдукаххаров, его первый заместитель Иззатилло Худжамкулов, заместитель начальника по кадрам Зафар Шералиев и начальник Управления уголовного розыска Алишер Шукуров. Руководство Каттакурганского ОВД уволено с формулировкой «грубые нарушения в работе, недостаточный контроль за несением сотрудниками службы и за проведением воспитательной работы с личным составом».
К другим руководителям областного УВД и городского ОВД приняты дисциплинарные меры.
За неисполнение своих служебных обязанностей во время инцидента уволены также дежурный, старший инспектор городского ОВД Насим Алиев и его помощник Жахонгир Шодиев. Вместе с ними потерял работу инспектор профилактики ОВД Каттакургана Шамшод Тухтаев.
Виновник происшествия, Санат Умаров, уволен из органов внутренних дел и арестован, как мы писали ранее. Прокуратура Самаркандской области возбудила против него уголовное дело, следствие по которому продолжается.
На должность начальника ОВД Каттакургана назначен подполковник Фарход Джураев.
Результаты служебной проверки и принятые меры обсуждаются со всем личным составом, сообщили в ведомстве. Из представителей Генеральной прокуратуры и МВД сформирована рабочая группа, которую возглавил министр внутренних дел генерал-майор Пулат Бобожонов. Группа займется проверкой работы органов внутренних дел, чтобы в будущем исключить повторение подобных случаев.
Сейчас рабочая группа уже изучает ситуацию в ОВД Самаркандской области. Проверки будут проводиться во всех регионах страны.
Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео, на котором оперативник городского ОВД заставил раздеться догола женщин, якобы подозреваемых в совершении кражи на местном рынке. В таком виде он заставил их пройтись по дежурной части, при этом снимая происходящее на камеру.
Одной из потерпевших оказалась 31-летняя вдова, которая сама воспитывает двоих детей.
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