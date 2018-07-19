В Узбекистане разрешили тонировку

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SPYKER X 19 Июля 2018 в 11:47:24
Как сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале, жителям Узбекистана разрешат затемнять стекла автомобилей после оформления платного разрешения.
Стоимость выдачи разрешения для физических лиц составляет 90 МРЗП, или 16 587 000 сумов, для юридических - 120 МРЗП, или 22 116 000 сумов.
Юридические лица иностранных государств также смогут получить разрешение на тонировку автомобилей, однако уже за 140 МРЗП (25 802 000 сумов). При этом стоимость разрешения на временный въезд и транзит иностранных транспортных средств с тонированными стеклами через территорию Узбекистана будет составлять 15 долларов США.
https://nuz.uz/sobytiya/34357-tonirovka-avto-razreshena-oficialno-stalo-izvestno-vo-skolko-millionov-ona-oboydetsya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как это наши ещё до такого не допёрли .