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Alia 19 Июля 2018 в 12:15:48
Озеро Иссык-Куль – жемчужина Центральной Азии, биосферная зона которой занесена во всемирный список биосферных резервартов в рамках программы ЮНЕСКО.
Сколько приятных воспоминаний и впечатлений оно оставляет своим гостям. Те, кто побывал в этом прекрасном месте никогда не забудет его теплые объятья.
Гражданам Киргизии есть чем гордиться и есть что защищать от внешнего воздействия.
Возможно, те, кто бывал на легендарном озере, заметил распространенную сеть пансионатов. Конечно, это очень хорошо и комфортно жить на берегу, но в столь близком расположении есть и минусы. К великому сожалению, не все владельцы пансионатов заботятся о чистоте чудесного озера. И система канализации – это не самое худшее, что можно встретить при отдыхе. Отсутствие централизованных стоков способствует повышению концентрации аммиака, сероводорода, углекислого газа, которые при невысоких концентрациях могут вызвать отравление организма, а при высоких привести к серьезным нарушениям здоровья, вплоть до смерти. Но кроме всего этого имеются случаи, когда стоки канализационных труб домов отдыха выводятся в озеро. И здесь уже трудно недооценить тот вред, который наносится местной флоре и фауне.
В связи с постройкой новых курортных зон, идет интенсивная вырубка деревьев, что негативно сказывается на микроклимат.
Не менее остро вопрос стоит и о браконьерстве. Надзорные органы и власти страны закрывают глаза на деятельность браконьеров, а может быть даже имеют долю от их доходов. В следствии чего популяция рыб с каждым годом сокращается.
В последнее время вся прибрежная зона Иссык-Куля и прилегающие к нему территории завалены полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми бутылками. Эта так называемая «вечная тара» приводит к эрозии почвы, а когда попадает в воду прибрежной зоны, препятствует нересту рыб.
Ни раз в СМИ республики поднимался вопрос о защите легендарного озера. Масс-медия просили чиновников обратить на это самое пристальное внимание. Но власти Киргизии не проявляют интереса не только на народное достояние, но и на всемирное наследие.
Очень обидно, что такое прекрасное озеро подвергается уничтожению небрежным отношением его гостей и местных властей. Пора каждому из нас задуматься об этом и начать действовать.
https://politikus.ru/articles/109854-issyk-kul-zhemchuzhina-centralnoy-azii.html
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