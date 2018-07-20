Мирзиёев запускает льготы индивидуальным предпринимателям

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июля 2018 в 17:37:19
Согласно этому документу, на пять лет индивидуальные предприниматели, организовавшие в населенных пунктах численностью менее 5 тысяч человек, деятельность по оказанию:
- парикмахерских услуг,
- услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам,
- ремонту обуви,
- лица, организовавшие общественные бани
освобождаются от уплаты всех видов налогов.
Также все индивидуальные предприниматели в Узбекистане освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.
Помимо этого, частники теперь будут уплачивать ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3 тонн по ставке в 2-кратном размере минимальной заработной платы. Это называется также значительной поддержкой.
Льготы предоставляются и субъектам семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, и привлекать в качестве участников семейного бизнеса всех близких родственников, достигших трудоспособного возраста.
http://uza.uz/ru/documents/o-merakh-po-sovershenstvovaniyu-i-povysheniyu-effektivnosti--16-07-2018
Комментарии, по рейтингу, по дате
Назарбаев - бизнесу: «Я должен требовать от вас отдачи. Хватит уже ходить за вами с горшком!» https://vlast.kz/novosti/28699-nazarbaev-biznesu-a-dolzen-trebovat-ot-vas-otdaci-hvatit-uze-hodit-za-vami-s-gorskom.html?utm_campaign=11000998&utm_medium=banner&utm_content=32424644&utm_source=news.mail.ru
Президент напомнил бизнесу об усилиях государства по его поддержке.
...
Президент напомнил бизнесу об усилиях государства по его поддержке.
...
думаю еще пару тройку лет , сделают девальвацию и
курс выравняется с теньгой, а дальше с их трудолюбием и нашим как Вы сказали умением перепродавать вполне что их экономика уйдет в отрыв...