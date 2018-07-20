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Центральная Азия
Мирзиёев запускает льготы индивидуальным предпринимателям
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danilov 20 Июля 2018 в 17:37:19
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление о предоставлении ряда новых льгот индивидуальным предпринимателям.

Согласно этому документу, на пять лет индивидуальные предприниматели, организовавшие в населенных пунктах численностью менее 5 тысяч человек, деятельность по оказанию:
- парикмахерских услуг,
- услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам,
- ремонту обуви,
- лица, организовавшие общественные бани
освобождаются от уплаты всех видов налогов.

Также все индивидуальные предприниматели в Узбекистане освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Помимо этого, частники теперь будут уплачивать ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3 тонн по ставке в 2-кратном размере минимальной заработной платы. Это называется также значительной поддержкой.

Льготы предоставляются и субъектам семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, и привлекать в качестве участников семейного бизнеса всех близких родственников, достигших трудоспособного возраста.

http://uza.uz/ru/documents/o-merakh-po-sovershenstvovaniyu-i-povysheniyu-effektivnosti--16-07-2018
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 20.07.2018 в 17:47:06   # 686410
при открытых границах, нашим предпринимателям кирдык наступит... себестоимость их товаров и так ниже, а теперь при аппетитах наших коммерсантов вообще не выгодно будет у нас что-либо делать, легче в Узбекистане заказать, привезти и перепродать... а уж продавать наши горазды, только этим и занимаемся, поднимая чужие экономики... Может как-то уже действовать нужно, менять налоговое законодательство, воспитывать своего производителя, обучать, давать возможности...
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  Skype 20.07.2018 в 18:16:21   # 686414
Стоимость эл.энергии у них много ниже, а унас как в Европе и поэтому мы снашими товарами в ж- пе
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  Ал 20.07.2018 в 19:18:02   # 686418
Quote:
Назарбаев - бизнесу: «Я должен требовать от вас отдачи. Хватит уже ходить за вами с горшком!» https://vlast.kz/novosti/28699-nazarbaev-biznesu-a-dolzen-trebovat-ot-vas-otdaci-hvatit-uze-hodit-za-vami-s-gorskom.html?utm_campaign=11000998&utm_medium=banner&utm_content=32424644&utm_source=news.mail.ru
Президент напомнил бизнесу об усилиях государства по его поддержке.
...
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  Стрельцов 20.07.2018 в 20:19:16   # 686421
[quote name=GoodZone link=previd=98296#686410 date=1532087226]при открытых границах, нашим предпринимателям кирдык наступит... себестоимость их товаров и так ниже, а теперь при аппетитах наших коммерсантов вообще не выгодно будет у нас что-либо делать, легче в Узбекистане заказать, привезти и перепродать... а уж продавать наши горазды, только этим и занимаемся, поднимая чужие экономики... Может как-то уже действовать нужно, менять налоговое законодательство, воспитывать своего производителя, обучать, давать возможности...[/q

думаю еще пару тройку лет , сделают девальвацию и
курс выравняется с теньгой, а дальше с их трудолюбием и нашим как Вы сказали умением перепродавать вполне что их экономика уйдет в отрыв...
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  Стрельцов 20.07.2018 в 20:20:48   # 686422
если вдруг к тому времени Мы не научимся производить товары и перерабатывать свое сырье сами.
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