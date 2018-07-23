Киргизия: Сложный путь…

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Alia 23 Июля 2018 в 15:38:34
Очевидно, что значительное число людей, родившихся после распада Советского Союза, уже не видят будущее Киргизии в составе некоего единого государства. У нового поколения появились свои ориентиры. Для молодёжи ближе западные реалии. Многие мечтают уехать в мнимую сказку, в которой на самом деле неизвестно чего ждать… И это, конечно, упущение нашего правительства, которое озабочено наполнением своих карманов.
Но много хорошего помнит старшее поколение. Помнят самое главное – все страны союза были единой семьёй. Единым целым и в горе и в радости. Смогли победить страшнейшего врага и построить уникальную страну.
Мало кто знает о том, что во времена СССР, Киргизия был индустриально-аграрной страной, в республике развивалось машиностроение, пищевая промышленность и горно-металлургическая отрасль. Более 20 процентов населения трудилось на производстве. Уровень грамотности населения достигал 99 процентов. Массово строились общеобразовательные школы, профессионально-технические учебные заведения, ВУЗы, театры и больницы. А Киргизская Академия Наук стала крупным научным центром, в котором трудились около 8 тысяч учёных. Грандиозными масштабами выходили в тираж книги и брошюры, издаваемые на национальном языке, наблюдалось развитие киргизской литературы на просторах СССР. Население страны увеличивалось.
О хорошей жизни в СССР свидетельствуют результаты референдума 17 марта 1991 года, на котором почти 93 процента наших соотечественников проголосовали «За» сохранение Советского Союза.
И что мы видим сегодня? Киргизия живет в основном за счёт грантов Китая, Западных стран и денег мигрантов, работающих в России. За время независимости республики прошли революции, которые затормозили развитие страны и оставили неизгладимый след в головах у целого поколения. В стране продолжается передел власти из-за чего население республики страдает и живет на грани бедности. О развитии новых технологий в отдалённых районах и говорить не приходится. Целые деревни живут ещё в юртах или глиняных домах. Царит безработица, недоедание, отсутствует образовательный процесс, а среди трудоспособного населения процветает алкоголизм. На фоне за´мков олигархов виднеются руины ранее развивающихся заводов.
Киргизия, располагая богатыми минерально-сырьевымии и водно-энергетическими ресурсами разрушился за несколько лет и отстал в развитии от современного мира. Стоит задуматься по тому ли мы пути пошли в 1991 году, может сегодня ещё не всё потеряно и можно исправить ошибки былой давности?!
https://politikus.ru/articles/109982-slozhnyy-put.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 23.07.2018 в 18:41:38 # 686743
Цитата: Дядя Нурик от 23.07.2018 18:41:38
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...
Я вот заметил у Казахов - не любят Кыргызов ,почему ?За Кенесары отдельная тема,так же и о Тауке хане.
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 20:44:16Авторшу тоже в фашисты запишешь?
Quote:
Кстати, как у тебя сложились отношения с Абай.кз?
как у тебя сложились отношения с Абай.кз?
Шо ты этот сайт кайта-кайта пропихиваешь?
Надыбай там цитаток и тащи сюда. Пообсуждаем.
Авторшу тоже в фашисты запишешь?
Там админ и большинство комментаторов - быдло с фашистскими взглядами. Этого достаточно.
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:18:27Дык ты и сам по повадкам на них похож. Этого вполне достаточно для вывода
Там админ и большинство комментаторов - быдло с фашистскими взглядами. Этого достаточно.
Там админ и большинство комментаторов - быдло с фашистскими взглядами. Этого достаточно.
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:16:00Как будто ты без свежих цитаток про линию рассуждений авторов и комментаторов упомянутого сайта не знаешь...
Ал 23.07.2018 в 22:44:55 # 686772
А где ужимки своей хари в виде смайлов подевал?
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:57:03
Как очевидно, ты упоминаешь отражение своей быдлячей хари, которое тебе почему-то не нравится.
Баран, давно ли ты перестал в зеркале отражаться?
Я ведь тебя достаточно вежливо об отношении к местным националистам спросил...
Цитата: Дядя Нурик от 23.07.2018 18:41:38
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...
я слышал другое. предали его свои же. и если он был такой душка, то чего казахи не пошли за ним в едином порыве? да и с неугодными (своими же) он расправлялся весьма жестоко...
PS. это я к тому, что объективнее надо быть. и не наговаривать на целый народ...