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Центральная Азия
Киргизия: Сложный путь…
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Alia 23 Июля 2018 в 15:38:34
Что мы знаем о тех годах, когда Киргизия была в составе СССР? Современное поколение узнает вершки из учебников истории в школе, а кто-то и вовсе не слышал о такой великой стране.

Очевидно, что значительное число людей, родившихся после распада Советского Союза, уже не видят будущее Киргизии в составе некоего единого государства. У нового поколения появились свои ориентиры. Для молодёжи ближе западные реалии. Многие мечтают уехать в мнимую сказку, в которой на самом деле неизвестно чего ждать… И это, конечно, упущение нашего правительства, которое озабочено наполнением своих карманов.

Но много хорошего помнит старшее поколение. Помнят самое главное – все страны союза были единой семьёй. Единым целым и в горе и в радости. Смогли победить страшнейшего врага и построить уникальную страну.

Мало кто знает о том, что во времена СССР, Киргизия был индустриально-аграрной страной, в республике развивалось машиностроение, пищевая промышленность и горно-металлургическая отрасль. Более 20 процентов населения трудилось на производстве. Уровень грамотности населения достигал 99 процентов. Массово строились общеобразовательные школы, профессионально-технические учебные заведения, ВУЗы, театры и больницы. А Киргизская Академия Наук стала крупным научным центром, в котором трудились около 8 тысяч учёных. Грандиозными масштабами выходили в тираж книги и брошюры, издаваемые на национальном языке, наблюдалось развитие киргизской литературы на просторах СССР. Население страны увеличивалось.

О хорошей жизни в СССР свидетельствуют результаты референдума 17 марта 1991 года, на котором почти 93 процента наших соотечественников проголосовали «За» сохранение Советского Союза.

И что мы видим сегодня? Киргизия живет в основном за счёт грантов Китая, Западных стран и денег мигрантов, работающих в России. За время независимости республики прошли революции, которые затормозили развитие страны и оставили неизгладимый след в головах у целого поколения. В стране продолжается передел власти из-за чего население республики страдает и живет на грани бедности. О развитии новых технологий в отдалённых районах и говорить не приходится. Целые деревни живут ещё в юртах или глиняных домах. Царит безработица, недоедание, отсутствует образовательный процесс, а среди трудоспособного населения процветает алкоголизм. На фоне за´мков олигархов виднеются руины ранее развивающихся заводов.

Киргизия, располагая богатыми минерально-сырьевымии и водно-энергетическими ресурсами разрушился за несколько лет и отстал в развитии от современного мира. Стоит задуматься по тому ли мы пути пошли в 1991 году, может сегодня ещё не всё потеряно и можно исправить ошибки былой давности?!

https://politikus.ru/articles/109982-slozhnyy-put.html
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  babki 23.07.2018 в 17:38:12   # 686734
Бред сивой кобылы.
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  Дядя Нурик 23.07.2018 в 18:41:38   # 686743
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...
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  Skype 23.07.2018 в 19:13:22   # 686748
Самим не получается наладить производство, образование, медицину, сельское хозяйство?
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  Рамзес 23.07.2018 в 19:47:41   # 686752
Из всех 15ти республик - все в опе,все получили независимость.Но ни кто не состоялся,окромя России -да трудно ,но стараются.
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  Рамзес 23.07.2018 в 19:51:28   # 686753
Цитата: Дядя Нурик от 23.07.2018 18:41:38
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...

Я вот заметил у Казахов - не любят Кыргызов ,почему ?За Кенесары отдельная тема,так же и о Тауке хане.
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  Мура45 23.07.2018 в 20:44:16   # 686757
Статья из руссо-фашистского сайта.
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  Ал 23.07.2018 в 21:15:23   # 686764
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  Мура45 23.07.2018 в 22:16:00   # 686769
Quote:
как у тебя сложились отношения с Абай.кз?


Шо ты этот сайт кайта-кайта пропихиваешь?
Надыбай там цитаток и тащи сюда. Пообсуждаем.
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  Мура45 23.07.2018 в 22:18:27   # 686770
Quote:
Авторшу тоже в фашисты запишешь?

Там админ и большинство комментаторов - быдло с фашистскими взглядами. Этого достаточно.
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  Ал 23.07.2018 в 22:44:55   # 686772
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:18:27
Там админ и большинство комментаторов - быдло с фашистскими взглядами. Этого достаточно.
Дык ты и сам по повадкам на них похож. Этого вполне достаточно для вывода
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  Ал 23.07.2018 в 22:46:19   # 686774
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:16:00
Как будто ты без свежих цитаток про линию рассуждений авторов и комментаторов упомянутого сайта не знаешь...
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  Мура45 23.07.2018 в 22:57:03   # 686776
Quote:
Ал 23.07.2018 в 22:44:55 # 686772


А где ужимки своей хари в виде смайлов подевал?
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  Ал 23.07.2018 в 23:02:38   # 686779
Цитата: Мура45 от 23.07.2018 22:57:03

Как очевидно, ты упоминаешь отражение своей быдлячей хари, которое тебе почему-то не нравится.
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  Мура45 23.07.2018 в 23:05:45   # 686781
мАл, какого чёрта начинаешь срач? Чем твоё ебАло недовольно? Тем, что вышеназванный сайт является, по сути, фашистским? Это так и есть. Достаточно почитать комментарии на том сайте дАлбайоб.
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  Ал 23.07.2018 в 23:08:21   # 686783

Баран, давно ли ты перестал в зеркале отражаться?
Я ведь тебя достаточно вежливо об отношении к местным националистам спросил...
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  Мура45 23.07.2018 в 23:12:26   # 686785
мАл, ты слишком часто навязываешь тот сайт. Если тебе мАлу нравится там сидеть - сиди.
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  Ал 23.07.2018 в 23:14:46   # 686787
Возбудимый баран, я лишь напомнил что, плавая в собственном дерьме, чужое не нюхают...
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  332-712 23.07.2018 в 23:29:45   # 686789
Цитата: Дядя Нурик от 23.07.2018 18:41:38
Каракыргызы сами виноваты: заслужили. Слишком шебутные. Со времен царизма, а то и ранее были такими. Хана Кенесары они изрубили, а могли бы поддержать его в своё время. Предатели, в общем...


я слышал другое. предали его свои же. и если он был такой душка, то чего казахи не пошли за ним в едином порыве? да и с неугодными (своими же) он расправлялся весьма жестоко...

PS. это я к тому, что объективнее надо быть. и не наговаривать на целый народ...
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  Мура45 23.07.2018 в 23:30:24   # 686790
Вот и плавай мАл в собственном дерьме.
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  Ал 23.07.2018 в 23:39:30   # 686795
Баран, в отличие от тебя, у меня нет признаков национализма, так что плыви дальше...
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