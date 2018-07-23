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Центральная Азия
Оперная певица променяла сцену на собак
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Гость 23 Июля 2018 в 15:41:40
Семь лет назад оперная певица Татьяна Сафонова ушла со сцены и начала заниматься в Бишкеке выведением американских акит, басенджи, хаски и алабаев.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 23.07.2018 в 16:12:48   # 686721
Да..да..Разведение собак это кропотливая работа... и доход по сути весь уходит в питомцев
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  Ал 23.07.2018 в 16:15:12   # 686722
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  Ал 23.07.2018 в 16:21:22   # 686723

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