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Центральная Азия
Оперная певица променяла сцену на собак
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Гость 23 Июля 2018 в 15:41:40
Семь лет назад оперная певица Татьяна Сафонова ушла со сцены и начала заниматься в Бишкеке выведением американских акит, басенджи, хаски и алабаев.
Комментарии,
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Лялька
23.07.2018 в 16:12:48
# 686721
Да..да..Разведение собак это кропотливая работа... и доход по сути весь уходит в питомцев
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Ал
23.07.2018 в 16:15:12
# 686722
Quote:
Эти восемь животных хоть и выглядят невинно, но очень опасны
https://www.bbc.com/russian/vert-earth-44887723
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Ал
23.07.2018 в 16:21:22
# 686723
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