Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Горнолыжный курорт Amirsoy откроется в декабре в Узбекистане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Августа 2018 в 08:58:20
Первый горнолыжный курорт международного уровня в Узбекистане откроется в декабре, сообщил «Газете.uz» заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.



По его словам, будущий горнолыжный курорт Amirsoy займет территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн евро.



Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 км, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строений в стиле «шале», 2 ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других инженерно-коммуникационных сооружений для полноценного функционирования комплекса зимой в 2018—2019 годы.

Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн евро.

Во время посещения заместителем премьер-министра строительной площадки австрийская компания Doppelmayer продемонстрировала технологическую дорогу (сделанную до верхней точки курорта — 2292 м), где будет расположена верхняя станция гондольной 8-местной канатной дороги, подъездные пути к 19 опорам и заливку железобетонных оснований к ним.



Руководство проектом доверено мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов — PGI Management (Андорра). На ее счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Индия, Аргентина, Турция, Оман, Словения, Азербайджан, Казахстан и других.

Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.

https://gazeta.uz/ru/2018/07/31/ski-resort/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 01.08.2018 в 09:20:49   # 687862
по нашим стопам идут , молодцы
поощрить (1) | покарать (1)
  СССР 01.08.2018 в 09:21:46   # 687863
Это по каким по нашим?
Да не дай бог!
поощрить (2) | покарать
  шымкент 01.08.2018 в 09:27:23   # 687864
Чую пока мы выебываемся Узбекистан нас обгонит, и мы поедем туда на заработки... хотя нах мы там не нужны
поощрить (8) | покарать
  dober66 01.08.2018 в 09:33:53   # 687866
Точно половина СНГ построили и себя не забыли
поощрить | покарать
  Даун 01.08.2018 в 09:38:17   # 687867
У нас идею спиздили
поощрить | покарать
  mitrich78 01.08.2018 в 09:40:31   # 687868
базара нет, вот бы еще цены по ниже каракольских и ваще будет тема
поощрить | покарать
  Северный чел 01.08.2018 в 10:53:15   # 687887
все гостарбайтеры высылали деньги домой, т.е. накачивали экономику своей страны валютой, тем самым улучшая экономику, теперь у них появились силы для вкладывания этих денег в развитие страны, если государство грамотно распорядится этими деньгами. Это конечно сильно упрощенно, но в общем, как-то так
поощрить | покарать
  NZN 01.08.2018 в 10:59:51   # 687890
Цитата: шымкент от 01.08.2018 09:27:23
Чую пока мы выебываемся Узбекистан нас обгонит, и мы поедем туда на заработки... хотя нах мы там не нужны

главное шобы снега хватило для горнолыжного курорта на юго-западном Тянь-Шане
поощрить | покарать
  NZN 01.08.2018 в 12:15:59   # 687901
Цитата: СССР от 01.08.2018 09:21:46
Это по каким по нашим?
Да не дай бог!

ну хотя бы потому что PGI Management (Андорра) уже работали в KZ! А также в плане привлечения инвестиций, как и Россия. Андыстэнд ми?!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь