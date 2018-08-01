Горнолыжный курорт Amirsoy откроется в декабре в Узбекистане

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danilov 01 Августа 2018 в 08:58:20
По его словам, будущий горнолыжный курорт Amirsoy займет территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн евро.
Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 км, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строений в стиле «шале», 2 ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других инженерно-коммуникационных сооружений для полноценного функционирования комплекса зимой в 2018—2019 годы.
Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн евро.
Во время посещения заместителем премьер-министра строительной площадки австрийская компания Doppelmayer продемонстрировала технологическую дорогу (сделанную до верхней точки курорта — 2292 м), где будет расположена верхняя станция гондольной 8-местной канатной дороги, подъездные пути к 19 опорам и заливку железобетонных оснований к ним.
Руководство проектом доверено мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов — PGI Management (Андорра). На ее счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Индия, Аргентина, Турция, Оман, Словения, Азербайджан, Казахстан и других.
Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.
https://gazeta.uz/ru/2018/07/31/ski-resort/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да не дай бог!
Северный чел 01.08.2018 в 10:53:15 # 687887
Цитата: шымкент от 01.08.2018 09:27:23
Чую пока мы выебываемся Узбекистан нас обгонит, и мы поедем туда на заработки... хотя нах мы там не нужны
Чую пока мы выебываемся Узбекистан нас обгонит, и мы поедем туда на заработки... хотя нах мы там не нужны
главное шобы снега хватило для горнолыжного курорта на юго-западном Тянь-Шане
Цитата: СССР от 01.08.2018 09:21:46
Это по каким по нашим?
Да не дай бог!
Это по каким по нашим?
Да не дай бог!
ну хотя бы потому что PGI Management (Андорра) уже работали в KZ! А также в плане привлечения инвестиций, как и Россия. Андыстэнд ми?!