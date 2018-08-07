Ташкент поддержал предложение Дариги Назарбаевой об азиатском шенгене

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danilov 08 Августа 2018 в 16:48:01
Астана и Ташкент ведут переговоры по созданию азиатской визы Silk viza, пишет Sputnik Узбекистан.
Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма верхней палаты парламента Узбекистана на межпарламентской встрече в Казахстане сказал, что Узбекистан планирует предоставить туристам стран ЦА единую визу.
Ранее идею о предоставлении туристам единого документа для въезда озвучила сенатор Дарига Назарбаева. По ее мнению, такая виза будет выгодна туристам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии.
В Узбекистане к такому предложению отнеслись положительно, отметил заммеждународного управления комитета по развитию туризма Феруз Додиев. По его мнению, иностранцы сегодня стали больше интересоваться брендом Шелкового пути.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180808/6750383/kazakhstan-uzbekistan-shengen.html
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