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Центральная Азия
Ташкент поддержал предложение Дариги Назарбаевой об азиатском шенгене
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danilov 08 Августа 2018 в 16:48:01
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Аналог шенгенской визы может появиться в Центральной Азии.

Астана и Ташкент ведут переговоры по созданию азиатской визы Silk viza, пишет Sputnik Узбекистан.

Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма верхней палаты парламента Узбекистана на межпарламентской встрече в Казахстане сказал, что Узбекистан планирует предоставить туристам стран ЦА единую визу.
Ранее идею о предоставлении туристам единого документа для въезда озвучила сенатор Дарига Назарбаева. По ее мнению, такая виза будет выгодна туристам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии.

В Узбекистане к такому предложению отнеслись положительно, отметил заммеждународного управления комитета по развитию туризма Феруз Додиев. По его мнению, иностранцы сегодня стали больше интересоваться брендом Шелкового пути.

https://ru.sputniknews.kz/society/20180808/6750383/kazakhstan-uzbekistan-shengen.html
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