Узбекские телеканалы получили предписание не упоминать Каримова

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danilov 23 Августа 2018 в 15:49:41
По словам источника, приказ получен от государственного советника президента Хайриддина Султанова в начале недели. «Руководство сказало нам: если имя Каримова прозвучит в эфире, то вы лишитесь головы», – сообщил телеведущий, работающий в прямом эфире телеканала. Журналист телеканала «Ëшлар» уточнил, что запрет введен также на демонстрацию фотографий, памятников первого узбекского президента и надписей с его именем.
«Абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова было не рекомендацией, а требованием», – подтвердил главный редактор другого телеканала. Он уточнил, что запрет введен около месяца назад, а в понедельник о нем еще раз напомнили на собрании. В связи с этим, по его словам, телевизионщики приняли решение не допускать к эфиру «старое поколение интеллигенции», поскольку оно часто вспоминает Каримова в речи.
Он рассказал, что рекомендация поменьше упоминать Каримова и больше «юртбаши» Шавката Мирзиёева. Вот уже более месяца, как редакторы с лупами в руках ищут и удаляют в текстах имя Ислама Каримова. Сейчас упоминание в эфире имени Ислама Каримова стало намного опаснее, чем «упоминать в эфире имя главаря религиозных экстремистов Тахира Юлдаша», сказал он. Официально в руководстве НТРК распоряжение не комментируют.
Издание ставит это распоряжение в один ряд с другими проявлениями борьбы с культом Каримова. Известно, что руководство Института рукописей Академии наук Узбекистана получило выговор за висящий в зале собраний каримовский портрет, после чего приказало «уничтожить все портреты Каримова и лозунги с его цитатами». «С настенных панно стерли все тексты, в которых упоминается имя Ислама Каримова. Около десяти портретов Каримова вынесли во двор Института рукописей», – рассказал работающий там ученый.
В июне из Бухарского государственного университета на грузовике вывезли все книги Ислама Каримова и отправили в макулатуру. По данным «Озодлика», 20 августа возле памятников Ислама Каримова в Кашкадарьинской области и Самарканде, а также возле мавзолея Имама Аль-Бухари в городе Самарканде были проведены рейды на торговцев сувенирами с изображением Каримова — их оштрафовали, а товар конфисковали.
Еще одним симптомом смены символических ориентиров стало то, что инициативные творческие работники, восхвалявшие Каримова, как Народный поэт республики Икбол Мирзо (Икболжон Мирзаалиев), начали его критиковать и восхвалять Мирзиёева-реформатора.
В то же время на высоком официальном уровне смена символов не демонстрировалась. В конце января 2017 года Мирзиёев подписал указ об увековечении памяти первого президента республики, присвоив его имя ряду улиц и объектов, а по праздникам сам ездит поклоняться в каримовский мавзолей и водит на поклон иностранные делегации. В честь 80-летия Каримова 30 января 2018 года в Карши открылся второй памятник ему, а в Самарканде завершилось строительство мемориального комплекса в его честь. Портреты Каримова остались в дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом, и там пока не получали указаний их снимать.
Фергана.Ру / Ferghana.Ru
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Дядя Нурик 23.08.2018 в 22:53:16 # 690947