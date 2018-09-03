Бердымухамедов не поехал на кыргызские Игры кочевников и Саммит тюркоязычных государств

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danilov 03 Сентября 2018 в 22:42:21
СМИ региона писали, что президент Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в обоих мероприятиях, однако туркменских лидер никуда не поехал.
Таким образом, в проходящем сегодня Саммите участвуют главы государств Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимают участие в качестве почетных гостей.
Бердымухамедов продолжает писать четвертую книгу о конях
Утром 2 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс, где продолжил написание книги о конях, а также поухаживал за скакунами.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, «в рабочем кабинете президент просмотрел свежую прессу, ознакомившись с публикациями в отечественных печатных изданиях и новостными сообщениями».
После Гурбангулы Бердымухамедов продолжил работу над рукописью очередной книги.
Отметим, что посвященную коням книгу президент пишет второй год. Впервые туркменское телевидение показало кадры, на которых глава государства работает над ней, в сентябре 2017 года. В апреле этого года СМИ сообщали, что работа над изданием продолжается.
Ранее президент Бердымухамедов уже трижды публиковал книги об ахалтекинских конях: «Ахалтекинец — наша гордость и слава» (2008), «Полет небесных скакунов» (2011), «Стремительная поступь скакуна» (2015).
Как передает ТДХ, «затем президент отправился к конюшне, где тщательно совершил все процедуры по ухаживанию за скакунами, оседлал скакуна и выгулял на манеже».
Президент Туркменистана протестировал компьютеры для первоклассников
На заседании Кабмина 31 августа вице-премьер Керим Дурдымырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о процессе создания национальной электронной промышленности.
Главе государства были продемонстрированы образцы персональных компьютеров, которые будут вручены первоклассникам в подарок от имени президента. Выпуск обучающих компьютеров был налажен концерном «Тürkmenmaşyngurluşyk» Министерства промышленности, сообщило госинформагентство ТДХ.
Информагентство описывает электронные игрушки терминами «нетбук» и «персональный компьютер», однако речь идет не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма).
Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставляется из Китая.
Туркменистан не пропускает грузы из Ирана в Таджикистан
03 сентября 2018 11158
Архивное фото
Около 100 фур с грузом, предназначенным для Таджикистана, следующие через Иран, больше недели не могут пересечь туркменскую границу, сообщает «Спутник-Таджикистан».
Ситуация сложилась из-за того, что Ашхабад не дает разрешение на их въезд.
Водители фур, застрявших на пропускном пункте Лютфабад-Артык, говорят, что на КПП причины запрета не объясняют.
— На пограничном переходе Сарахс стоят также пассажирские автобусы, которые Таджикистан закупил в Турции. Их также не пропустили, — рассказал один из водителей.
Другой таджикский водитель сообщил, что туркменские пограничники не пропускают лишь те машины, которые везут груз в Таджикистан. По его словам, границу спокойно пересекают машины, везущие товар в Узбекистан, в Кыргызстан и другие страны.
Собеседники рассказали, что вместе с ними застряли и фуры из Ирана и Турции, направляющиеся в Таджикистан. Они утверждают, что аналогичная ситуация происходит и на других КПП на туркменско-иранской границе.
Сообщается, что послу Таджикистана в Туркменистане о ситуации доложили.
Напомним, что 8 августа Туркменистан в 5 раз увеличил таможенные тарифы на проезд грузовиков из Ирана.
В то же время туркменские власти продолжает заявлять, что превращают страну в транспортный хаб и работают над привлечением международных транспортных компаний.
2 сентября Гостелевидение Туркменистана показало сюжет о том, что в Мары приземлился самый большой самолет мира – грузовой Ан-225 «Мрия». Диктор сообщил, что это подтверждение того, что в стране развита транзитно-транспортная инфраструктура.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
СМИ региона писали, что президент Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в обоих мероприятиях, однако туркменских лидер никуда не поехал.
Ужас!!! Какая страшная новость!!! В клубе диктаторов назревает раскол?