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Центральная Азия
США впервые проведут Центральноазиатский торговый форум в Узбекистане
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едридмадрид 17 Сентября 2018 в 23:14:29
США впервые проведут деловое мероприятие международного масштаба в Узбекистане — восьмой ежегодный Центральноазиатский торговый форум, сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов.

Мероприятие, организованное Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством внешней торговли Узбекистана, состоится 17−18 октября в Ташкенте.

Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает растущую открытость Центральной Азии для региональной и международной торговли, особенно в Узбекистане, говорится в сообщении. В прошлом году форум в казахстанском Алматы объединил более 1100 участников из 18 стран.

Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия со всего региона в отраслях транспорта, туризма, информационных технологий, оборудования, производства и переработки плодоовощной продукции.

http://www.gazeta.uz/ru/2018/09/17/forum
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ИНКВИЗИТОР 18.09.2018 в 00:38:14   # 694122
Аха зашевелились новых рабов ищут плацдарм готовят хитрые янки....
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