США впервые проведут Центральноазиатский торговый форум в Узбекистане

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едридмадрид 17 Сентября 2018 в 23:14:29
Мероприятие, организованное Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством внешней торговли Узбекистана, состоится 17−18 октября в Ташкенте.
Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает растущую открытость Центральной Азии для региональной и международной торговли, особенно в Узбекистане, говорится в сообщении. В прошлом году форум в казахстанском Алматы объединил более 1100 участников из 18 стран.
Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия со всего региона в отраслях транспорта, туризма, информационных технологий, оборудования, производства и переработки плодоовощной продукции.
http://www.gazeta.uz/ru/2018/09/17/forum
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ИНКВИЗИТОР 18.09.2018 в 00:38:14 # 694122