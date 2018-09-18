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Центральная Азия
В Узбекистан приехал посол США по религиозной свободе
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danilov 18 Сентября 2018 в 17:40:33
17 сентября, в Ташкенте делегацию США во главе с послом по особым поручениям в сфере религиозной свободы Самуэлом Дейлом Браунбэком примет глава РУз Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства Узбекистана, Самуэл Дейл Браунбэк также проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Генеральной прокуратуре, в МИДе, Министерстве юстиции и Управлении мусульман Узбекистана.

Члены американской делегации в рамках «круглого стола» обменяются мнениями с коллегами из РУз по поводу религиозной толерантности.

В конце августа в Узбекистане прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы. На минувшей неделе несколько студенток Международной исламской академии РУз были отчислены за ношение хиджаба.

https://centre1.com/uzbekistan/v-uzbekistan-pribyvaet-posol-ssha-po-religioznoj-svobode/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 18.09.2018 в 19:35:44   # 694306
Ждите бородатых гостей под черными знаменами.
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  Skype 18.09.2018 в 21:11:23   # 694333
Сидел бы дома
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  KAN13 18.09.2018 в 22:38:36   # 694344

А заразу по миру кто будет развозить ? .
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