В Узбекистан приехал посол США по религиозной свободе

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danilov 18 Сентября 2018 в 17:40:33
Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства Узбекистана, Самуэл Дейл Браунбэк также проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Генеральной прокуратуре, в МИДе, Министерстве юстиции и Управлении мусульман Узбекистана.
Члены американской делегации в рамках «круглого стола» обменяются мнениями с коллегами из РУз по поводу религиозной толерантности.
В конце августа в Узбекистане прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы. На минувшей неделе несколько студенток Международной исламской академии РУз были отчислены за ношение хиджаба.
https://centre1.com/uzbekistan/v-uzbekistan-pribyvaet-posol-ssha-po-religioznoj-svobode/
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А заразу по миру кто будет развозить ? .