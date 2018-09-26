Изгнанный правозащитник Талиб Якубов вернулся в Узбекистан

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danilov 26 Сентября 2018 в 12:03:29
В 8:40 утра по местному времени Талиб Якубов показался перед ожидавшими его родными. Все мгновенно прослезились. Не мог сдержать слез и журналист, бывший политзаключенный из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.
Талиб Якубов прилетел в Ташкент из Франции, где 11 лет проживал в изгнании.
Родные Талиба-ака забрали его пока на квартиру в Ташкенте, где он, передохнув, продолжит путь домой – в Джизакскую область Узбекистана.
Сегодня пограничная служба Узбекистана впервые не развернула политэмигранта в аэропорту Ташкента и не депортировала из страны.
До Талиба-ака в течение последних двух лет власти Узбекистана депортировали обратно каждого диссидента, пытавшегося вернуться на родину, ожидая, что изменения, связанные с новой властью Шавката Мирзиёева, коснутся и его.
Власти Узбекистана позволили Якубову вернуться прежде всего из-за его старости и болезни.
Он страдает тяжелой формой сахарного диабета, практически потерял зрение, а падение в автобусе в городке Анже (запад Франции), где он проживал, привело к перелому плеча, и теперь узбекский аксакал передвигается только при помощи роллера для пожилых людей и инвалидов.
Правозащитница Мутабар Таджибаева, выражая радость от возвращения Якубова, говорила, что не стоит переоценивать волю узбекистанских властей – они впускают ветерана правозащиты в страну, прежде всего понимая, что он уже не противник и опасаться его не следует.
https://centre1.com/uzbekistan/talib-yakubov-v-uzbekistane/
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