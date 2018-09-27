В Туркмении отменяют бесплатные электричество, воду, газ и соль
danilov 27 Сентября 2018 в 11:38:47
Власти Туркмении приняли решение с 1 января 2019 года прекратить бесплатные поставки населению электроэнергии, газа, поваренной соли и питьевой воды, сообщает Коммерсант со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.
Такое решение было принято в целях «достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям», а также рационального использования ресурсов и усовершенствования системы социальных льгот.
Уточняется, что прежде бесплатные ресурсы теперь будут предоставляться населению по льготным ценам.
Плату за газ, электричество, воду и соль в Туркмении отменил первый президент страны Сапармурат Ниязов еще в 1993 году. Эта мера была введена сроком на десять лет, однако затем продлена до 2020 года.
http://www.aif.ru/money/mymoney/v_turkmenii_otmenyat_besplatnye_ele ktrichestvo_gaz_vodu_i_sol
"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.