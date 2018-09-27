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Центральная Азия
В Туркмении отменяют бесплатные электричество, воду, газ и соль
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danilov 27 Сентября 2018 в 11:38:47
Власти Туркмении приняли решение с 1 января 2019 года прекратить бесплатные поставки населению электроэнергии, газа, поваренной соли и питьевой воды, сообщает Коммерсант со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.

Такое решение было принято в целях «достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям», а также рационального использования ресурсов и усовершенствования системы социальных льгот.

Уточняется, что прежде бесплатные ресурсы теперь будут предоставляться населению по льготным ценам.

Плату за газ, электричество, воду и соль в Туркмении отменил первый президент страны Сапармурат Ниязов еще в 1993 году. Эта мера была введена сроком на десять лет, однако затем продлена до 2020 года.

http://www.aif.ru/money/mymoney/v_turkmenii_otmenyat_besplatnye_ele ktrichestvo_gaz_vodu_i_sol

"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 27.09.2018 в 12:18:38   # 695604
Quote:
усовершенствования системы социальных льгот.

Афигенно усовершенствовали
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  NZN 27.09.2018 в 12:23:36   # 695605
отсталые люди всегда создают иллюзии, а потом сокрушаются о реальность
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  Маке0912 27.09.2018 в 12:52:45   # 695610
Пожили якобы при коммунизме. Теперь всё.
Всё, когда то заканчивается. Наступает капиталистическая реальность.
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  Денис222 27.09.2018 в 13:32:24   # 695621
Тяжко придется, без таких ништяков...мы то привыкли за все платить...мы даже привыкли, что цены растут как грибы...я готов и еще потерпеть...все на благо одной гребанной семейки...
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  строитель 27.09.2018 в 13:33:17   # 695622
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