Фестиваль плова

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danilov 26 Октября 2018 в 17:50:42
В нем примут участие более 30 поваров из Казахстана и соседних стран. Фестиваль организован Ассоциацией узбеков «Дустлик» и Ассамблеей народа Казахстана в Шымкенте.
В этом году темой фестиваля станет «Казахстанский плов».
📆 27 октября 10.00
💰 Вход свободный
📍 территория тойханы Аль Акрам по улице Гагарина (перекресток с улицей Ахунбабаева — отделение Коммунизм).
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Цитата: старик от 26.10.2018 18:53:49
Вход свободный , а плов платный?
Вход свободный , а плов платный?
Вход свободный
Плов бесплатный
Выход платный
Цитата: gliser от 26.10.2018 18:39:58тоже уже второй год планирую, никак не получается...
Блин вот уже второй год хочу попасть туда, и снова не попаду ну, что за фигня.
Блин вот уже второй год хочу попасть туда, и снова не попаду ну, что за фигня.