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Фестиваль плова
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danilov 26 Октября 2018 в 17:50:42
В Шымкенте состоится международный фестиваль плова. Этот вкусный фестиваль стал традиционным и проводится уже в восьмой раз.
В нем примут участие более 30 поваров из Казахстана и соседних стран. Фестиваль организован Ассоциацией узбеков «Дустлик» и Ассамблеей народа Казахстана в Шымкенте.
В этом году темой фестиваля станет «Казахстанский плов».
📆 27 октября 10.00
💰 Вход свободный
📍 территория тойханы Аль Акрам по улице Гагарина (перекресток с улицей Ахунбабаева — отделение Коммунизм).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 26.10.2018 в 17:56:58   # 699390
Интересно
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  gliser 26.10.2018 в 18:39:58   # 699394
Блин вот уже второй год хочу попасть туда, и снова не попаду ну, что за фигня.
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  старик 26.10.2018 в 18:53:49   # 699399
Вход свободный , а плов платный?
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  строитель 26.10.2018 в 19:02:46   # 699401
Цитата: старик от 26.10.2018 18:53:49
Вход свободный , а плов платный?

Вход свободный
Плов бесплатный
Выход платный
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  Кино 26.10.2018 в 21:54:53   # 699425
Цитата: gliser от 26.10.2018 18:39:58
Блин вот уже второй год хочу попасть туда, и снова не попаду ну, что за фигня.
тоже уже второй год планирую, никак не получается...
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  Сила 26.10.2018 в 22:05:59   # 699426
Ну че кто пойдет? я пойду , если не отравлюсь отпишусь
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  Yerla 26.10.2018 в 23:38:37   # 699432
ХЗ .. но мля скок видел эти халявные "раздавалки" .. похрен чего .. плова, баурсаков или еще чего .. везде сука бардак .. лезут мля .. давят .. пихаются .. гребут .. по мне так лучше держатся от подобной "халявы" подальше .. особенно с детьми ..
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  Yerla 26.10.2018 в 23:40:08   # 699433
ну отпишитесь потом кто побывал .. может зря я так плЁх думаю на человеков
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  divan 27.10.2018 в 01:25:52   # 699440
плов это специальное блюдо для массовой кормежки. если 30 поваров по огромному казану сварят то накормят всех желающих я уверен.
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