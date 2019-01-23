5-6-7 июля Троллей в ущелье " Ак мечеть "

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Гость 01 Июля 2019 в 17:06:39
Троллей или zip-line (зиплайн) - это горизонтально натянутая веревка или стальной трос, по которому посредством специально устройства-роллика осуществляется скоростной спуск.
Такого обобщенное определение этого термина. В нашем же случае, троллей представляет собой 200 метровую переправу, натянутую над ущельем Ак Мечеть. Рабочая длина переправы составляет порядка 180 метров. Максимальная высота возвышения над землей (в середине ущелья) 70-80 метров.
Максимально зафиксированная скорость спуска 60 км/ч, но мы думаем что это не предел.
Если вы решили провести эти выходные с нами то с собой желательно иметь следующее:
- хорошая обувь, (кроссовки, горные ботинки с рифленой подошвой, чтоб не скользили);
- удобная одежда;
- солнцезашитные очки;
- солнцезащитный крем;
- достаточное кол-во питьевой воды;
- еда для пикника (мероприятии будет длится минимум 3-4 часа);
- каремат, коврик под попу (не тяжёлый).
Также отметим, что если у вас имеются какие-то хронические заболевания либо вы подвержены аллергиям, то в обязательном порядке берите с собой необходимый запас лекарственных средств
.
Стоимость первого спуска 3000 теңге ; второго 2500 теңге; третьего 2000 теңге.
Как к нам добраться
ВАРИАНТ 1:
Своим ходом . Ущелье "Ак Мечеть "
Вариант 2
:организованной группой на нашем транспорте. Для этого вам нужно подать заявку и произвести 100% предоплату. Стоимость организованной поездки 5000 теңге с человека.
Контактные телефоны : 87012179701, 87750917531
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