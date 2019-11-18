«МыАлматы» в гостях в Шымкенте

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egoeast 18 Ноября 2019 в 16:40:18
Дата проведения: 20 ноября 2019 года
Время проведения: 09.30 - 17.30
Место проведения: Grand Ballroom, Rixos Khadisha Shymkent
Регистрация: https://www.surveymonkey.co.uk/r/JZW8NTS
В мероприятии примут участие представители органов власти и бизнеса, а также гражданские активисты и социальные предприниматели. В ходе конференции участники узнают об успешно реализующихся проектах в городах Алматы и Шымкент в таких областях как: создание общественных пространств, вовлечение горожан в развитие городов, экологически устойчивый город, комфортная и доступная среда, комплексное развитие транспорта. Также приглашенный эксперт Кэти МакЭрдл расскажет о принципах вовлечения горожан в развитие городов Великобритании.
Цель проекта «МыАлматы» – помочь городу Алматы в реализации Программы развития до 2020 года в сфере культуры, бизнеса и формирования города активных граждан через направленное развитие гражданского общества. Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в размере 430 тысяч евро.
Проект реализуется коалицией партнеров, состоящей из Британского Совета, акимата города Алматы, Центра развития города Алматы и Казахстанско-Британского технического университета. В программе также будут принимать участие вузы, представители креативных индустрий, социального предпринимательства и граждане г. Алматы. Сроки реализации проекта – 2017-2020 гг.
https://www.britishcouncil.kz/ru/events/wealmaty-visits-shymkent
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