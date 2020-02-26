 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Календарь
Масленица в Шымкенте 2020
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Февраля 2020 в 09:20:57


Вот и настал долгожданный день Масленицы.

По традиции мы каждый год встречаем этот день в компании добродушных и веселых друзей.

Приглашаем и вас отпраздновать с нами и провести незабываемый весенний праздник.

Обязательно захватите с собой отличное настроение и блины с напитками на всю свою компанию друзей.

Вас ждут интересные конкурсы, музыка и сжигание бабы Авдотьи.

Дата и время: 1 марта 10:00
Новая точка обитания:
42.407931, 69.470604
Ориентир поворот заправки «Адал»

По всем вопросам пишите или звоните по номеру +77713150753

Хэштег этого года: #шымасленица2020
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 26.02.2020 в 09:23:54   # 741775
забубень картинку Антоха, лучше запомнится.
поощрить | покарать
  Jopavogne 26.02.2020 в 09:33:17   # 741777
Quote:
музыка и сжигание бабы Авдотьи.

Изверги
поощрить (1) | покарать
  Эндрю 26.02.2020 в 11:34:59   # 741785
Странно, а почему минусят пост???
поощрить (3) | покарать
  Manitu 26.02.2020 в 13:52:42   # 741798
поощрить | покарать
  mitrich78 26.02.2020 в 13:56:56   # 741800
поощрить | покарать
  332-712 26.02.2020 в 15:52:19   # 741809
Какой-такой Адал? Куда поворот? Зачем поворот? Я про этого Адала первый раз слышу...
поощрить (2) | покарать
  Софруджу 26.02.2020 в 16:32:33   # 741810
Да, можно более внятного объяснения для обычных людей?
Это ж всё-таки Масленица, а не кп для GPS-ориентирования
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 26.02.2020 в 17:10:46   # 741812
езычники
поощрить | покарать
  Ара горный 26.02.2020 в 17:19:48   # 741814
Цитата: 332-712 от 26.02.2020 09:52:19
Какой-такой Адал? Куда поворот? Зачем поворот? Я про этого Адала первый раз слышу...


Ориентир Гавнокуль. Из дамбы Гавнокуля вытекает речка Гавнотечка. Ну и на берегу этой самой Гавнотечки и будут езыческие действа.
поощрить | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь