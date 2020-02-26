Масленица в Шымкенте 2020

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danilov 26 Февраля 2020 в 09:20:57
Вот и настал долгожданный день Масленицы.
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По традиции мы каждый год встречаем этот день в компании добродушных и веселых друзей.
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Приглашаем и вас отпраздновать с нами и провести незабываемый весенний праздник.
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Обязательно захватите с собой отличное настроение и блины с напитками на всю свою компанию друзей.
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Вас ждут интересные конкурсы, музыка и сжигание бабы Авдотьи.
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Дата и время: 1 марта 10:00
Новая точка обитания:
42.407931, 69.470604
Ориентир поворот заправки «Адал»
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По всем вопросам пишите или звоните по номеру +77713150753
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Хэштег этого года: #шымасленица2020
Комментарии, по рейтингу, по дате
музыка и сжигание бабы Авдотьи.
Изверги
Цитата: Эндрю от 26.02.2020 05:34:59кто-то блины не любит.
Странно, а почему минусят пост???
Странно, а почему минусят пост???
Цитата: Эндрю от 26.02.2020 05:34:59
Странно, а почему минусят пост???
Странно, а почему минусят пост???
Авдотью жалко
Это ж всё-таки Масленица, а не кп для GPS-ориентирования
Ара горный 26.02.2020 в 17:19:48 # 741814
Цитата: 332-712 от 26.02.2020 09:52:19
Какой-такой Адал? Куда поворот? Зачем поворот? Я про этого Адала первый раз слышу...
Какой-такой Адал? Куда поворот? Зачем поворот? Я про этого Адала первый раз слышу...
Ориентир Гавнокуль. Из дамбы Гавнокуля вытекает речка Гавнотечка. Ну и на берегу этой самой Гавнотечки и будут езыческие действа.