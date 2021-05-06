ГОРНЫЙ ТРЕККИНГ-ПОХОД "СОЗИДАТЕЛЬ

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Гость 06 Мая 2021 в 10:41:54
Даты: в период с 09.05.2021 до 13.05.2021.
Сбор: 200 000 тг.
Видео анонса: https://www.facebook.com/100000797857538/videos/3818968278139730/
Программа:
- Маршрут по местам силы и вдохновения;
- Целительные водные процедуры в горах;
- Майский горный кумыс, мёд и травяной чай;
- Переходы на лошадях по горной местности;
- Практики вхождения в состояние баланса.
Включено:
- Профессиональная фото и видео съемка;
- Размещение на две ночи в tausamaly.kz;
- Отменное питание на базах и в походе;
- Необходимый походный и общий инвентарь;
- Трансфер из Шымкента в горы и обратно;
- Страховой полис на весь период похода.
Важно:
- В походе один день питание будет умеренное, для разгрузки и очищения организма;
- Возьмите с собой необходимые для Вас специфические лекарственные препараты;
- Специальная подготовка не требуется, но физическая выносливость приветствуются;
- Поход не предполагает употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.
Состав группы:
Олег Шевчук - Лидер группы
https://www.instagram.com/shev.kz/
Олег является тренером личностного роста и действующим инструктором по горному сплаву с 14-летним стажем, профессионально занимается построением команд и ведением мероприятий, автор методик по прорыву.
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Денис Давыдов - Куратор группы
https://www.instagram.com/ddavydovcom/
Денис является основателем Dimpulse - платформы экспертных компетенций, консультирует собственников бизнеса, исследует духовные знания, создатель проекта “Созидатель”.
Петр Мирошниченко - Инструктор группы
https://www.instagram.com/guide_in_shymkent/
Петр имеет 20-летний опыт горных восхождений, на протяжении последних 12 лет он помогает желающим присоединиться к этому виду спорта, подбирая для них подходящие маршруты и сопровождая в путешествии.
Филипп Толстиков - Видеограф похода
https://www.instagram.com/filipp_tolstikov_/
Филипп имеет 10 летний опыт в видеосъемке. Работает в различных странах. Портфолио его работ составляют не только частные заказы, но и и съемки для госкомпаний и бизнеса. Создаст яркие воспоминания о походе.
По всем вопросам, пишите в ватсап:
https://api.whatsapp.com/send?phone=77018149494
ЮЛИЯ: +77018149494
Комментарии, по рейтингу, по дате
Альтернатива - айда со мной бесплатно примерно в этих же числах и на такой же срок. Расходы только на раскладку (распределяем, кто что купит из еды). Вместе с дорогой обойдётся в 3-4 тысячи максимум. Вдохновение, водные процедуры, баланс и прочие красивые слова - сколько угодно. А! Ещё про опыт надо написать. Как-то затрудняюсь посчитать, но лет 45 есть точно
alpha_portal 06.05.2021 в 11:31:00 # 777461
С 5 лет по Аксу Джабаглы лажу. Сам могу показать чего хошь. Понапридумывают всякую магию с волшебством. Не ну черти что. Серьезно. Ну мож кому и зайдет
шымкентский 06.05.2021 в 12:16:19 # 777464
Цитата: Софруджу от 06.05.2021 04:52:07
Во дают! Про горный мёд в мае понравилось.
Альтернатива - айда со мной бесплатно примерно в этих же числах и на такой же срок. Расходы только на раскладку (распределяем, кто что купит из еды). Вместе с дорогой обойдётся в 3-4 тысячи максимум. Вдохновение, водные процедуры, баланс и прочие красивые слова - сколько угодно. А! Ещё про опыт надо написать. Как-то затрудняюсь посчитать, но лет 45 есть точно
Во дают! Про горный мёд в мае понравилось.
Альтернатива - айда со мной бесплатно примерно в этих же числах и на такой же срок. Расходы только на раскладку (распределяем, кто что купит из еды). Вместе с дорогой обойдётся в 3-4 тысячи максимум. Вдохновение, водные процедуры, баланс и прочие красивые слова - сколько угодно. А! Ещё про опыт надо написать. Как-то затрудняюсь посчитать, но лет 45 есть точно
С тобой еще и вискаря можно будет взять))
Цитата: Даун от 06.05.2021 08:22:16Ну в конце статьи даже телефон есть!
А бабы будут?, судя по цене должны быть
А бабы будут?, судя по цене должны быть
Цитата: Даун от 06.05.2021 08:22:16И метелки будут и шашлык будет и йети будет с претензией на сытный ужин.
А бабы будут?, судя по цене должны быть
А бабы будут?, судя по цене должны быть
Quote:
Инструктор по туризму — своей группе:
— Нас ждет тяжелый пеший поход, поэтому берем с собой только самое необходимое и только в концентрированном виде. Вопросы?
— Как с продуктами?
— Только тушенку.
— Как со спиртным?
— Только спирт.
— А как с девочками?
— Только бл%%ей...
— Нас ждет тяжелый пеший поход, поэтому берем с собой только самое необходимое и только в концентрированном виде. Вопросы?
— Как с продуктами?
— Только тушенку.
— Как со спиртным?
— Только спирт.
— А как с девочками?
— Только бл%%ей...