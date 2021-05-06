ГОРНЫЙ ТРЕККИНГ-ПОХОД "СОЗИДАТЕЛЬ

Во дают! Про горный мёд в мае понравилось.Альтернатива - айда со мной бесплатно примерно в этих же числах и на такой же срок. Расходы только на раскладку (распределяем, кто что купит из еды). Вместе с дорогой обойдётся в 3-4 тысячи максимум. Вдохновение, водные процедуры, баланс и прочие красивые слова - сколько угодно. А! Ещё про опыт надо написать. Как-то затрудняюсь посчитать, но лет 45 есть точно