2 октября 2021г. Регата памяти Алексея Гончарова

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danilov 27 Сентября 2021 в 14:10:43
Поляна, координаты - https://goo.gl/maps/idmo8tASfNYK9jPo6
Как доехать до места старта регаты.
Движемся в сторону Боролдая. Не доезжая 200 метров до моста через реку Арысь (будет разрыв в бетонном ограждении), сворачиваем вправо на грунтовую дорогу.
https://goo.gl/maps/up6Bko65G5nXyJKr8
Проезжаем примерно 200 метров в сторону реки. Далее грунтовка уходит вправо. Проезжаем 500 метров вдоль реки и вы на месте старта.
https://goo.gl/maps/W8GrVnUQixb83o8z9 Ориентир – ЛЭП.
Транспортом, плавсредствами, спас-жилетами, питьевой водой, питанием, палатками и прочими туристскими атрибутами – участники и гости обеспечивают себя сами.
P. S. Вода в реке есть. Немного, но для катамаранов достаточно. Проверено.