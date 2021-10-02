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2 октября 2021г. Регата памяти Алексея Гончарова
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danilov 27 Сентября 2021 в 14:10:43
Место проведения – река Арысь. Место старта – ЛЕВЫЙ берег реки Арысь, 500 метров от моста ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ. Сбор на месте старта в 9:00. Финиш и ночлег на большой поляне.

Поляна, координаты - https://goo.gl/maps/idmo8tASfNYK9jPo6
Как доехать до места старта регаты.
Движемся в сторону Боролдая. Не доезжая 200 метров до моста через реку Арысь (будет разрыв в бетонном ограждении), сворачиваем вправо на грунтовую дорогу.
https://goo.gl/maps/up6Bko65G5nXyJKr8
Проезжаем примерно 200 метров в сторону реки. Далее грунтовка уходит вправо. Проезжаем 500 метров вдоль реки и вы на месте старта.
https://goo.gl/maps/W8GrVnUQixb83o8z9 Ориентир – ЛЭП.

Транспортом, плавсредствами, спас-жилетами, питьевой водой, питанием, палатками и прочими туристскими атрибутами – участники и гости обеспечивают себя сами.

P. S. Вода в реке есть. Немного, но для катамаранов достаточно. Проверено.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 27.09.2021 в 20:11:55   # 784814
Хотелось бы мотивированного пояснения, кому и чем не понравилась регата?
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