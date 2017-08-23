TIME ATTACK SHYMKENT 27 августа
danilov 24 Августа 2017 в 11:12:22
г.Шымкент парковка завода "АЦК"! Расписание соревнований: С 8:00 до 11:00 административные проверки, технические и медицинские проверки. Ознакомление с трассой пешим ходом. С 11:00 до 12:00 открытие соревнований С 12:00 до 16:00 заезды участников С 16:00 до 16:30 подсчет результатов, подача апелляций и жалоб С 16:30 до 17:00 награждение победителей Приезжай поболеть за свою любимую команду!
Директор соревнования
Громов Александр
+77782666911