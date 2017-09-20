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kkafp 20 Сентября 2017 в 14:13:06
Время проведения мероприятия 29 ноября 2017 года ориентировочно с 19-00 до 23-00.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kkafp от 20.09.2017 14:25:42
Разморозить, отклеить штрихкоды и дробью в поддельную «дичь» стрельнуть не забудьте
Разморозить, отклеить штрихкоды и дробью в поддельную «дичь» стрельнуть не забудьте
так я ж голыми руками ловил. нож и стрелы максимум...
bozon house 20.09.2017 в 14:45:33 # 632146
MишаМашкевич 20.09.2017 в 14:51:32 # 632148
Тематические вечеринки это хорошо конечно, но я бы не пошла в кафе с европейской кухней, кушать беш.
alpha_portal 20.09.2017 в 15:10:33 # 632157
Вот рыболовам я точно знаю что трофей в это время года очень даже проблематично поймать.
Чеб поймать надо будет ооооочень постараться
— Батя дай ружье — я на волка пойду!
— Да ты что! Твой Дед на волка с копьем ходил, а я на волка с луком ходил! А ты — с ружьем!
Сын сделал по своему, взял ружье и пошел в степь… Выходит на него волк, и как завоет! Джигит с перепуга обосрался, ружье бросил и прибежал домой.
— Не получилась у меня охота, я ружье того... потерял.
Отец:
— Ну, п@здец!... Раньше у волка было только копье и лук, а теперь еще и ружье!
Гастровечеринка для охотников и рыболовов
Ну и название, прочитав подумал что после этой вечеринки можно заработать гастрит
Цитата: Mikado от 20.09.2017 14:51:30
всё так и было. и еще вот так:
Цитата: kkafp от 20.09.2017 16:37:42
А я пойду и друзей позову, и дичь привезу может фазанчика, зайчика, гуся а может и кабанчика, тут как получится. Когда еще за 2000 тебе его профессионал повар приготовит и посуду за тобой помоют и заведение уютное и культурное.
А я пойду и друзей позову, и дичь привезу может фазанчика, зайчика, гуся а может и кабанчика, тут как получится. Когда еще за 2000 тебе его профессионал повар приготовит и посуду за тобой помоют и заведение уютное и культурное.