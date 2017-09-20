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Гастровечеринка для охотников и рыболовов
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kkafp 20 Сентября 2017 в 14:13:06
«Усадьба Ладушки» приглашает но гастрономическую охоту, охотников и рыболовов Шымкента.
Время проведения мероприятия 29 ноября 2017 года ориентировочно с 19-00 до 23-00.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 20.09.2017 в 14:18:30   # 632136
оукей, идем в ближайший магазин, покупаем "трофей", просим продавца кинуть его нам, чтобы потом с чистой совестью говорить, что поймали...
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  kkafp 20.09.2017 в 14:25:42   # 632137
Разморозить, отклеить штрихкоды и дробью в поддельную «дичь» стрельнуть не забудьте
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  332-712 20.09.2017 в 14:27:47   # 632138
Цитата: kkafp от 20.09.2017 14:25:42
Разморозить, отклеить штрихкоды и дробью в поддельную «дичь» стрельнуть не забудьте


так я ж голыми руками ловил. нож и стрелы максимум...
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  kkafp 20.09.2017 в 14:35:13   # 632141
Ну на вечеринке расскажешь, где ловил как ловил, с кем ловил, мы все послушаем
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  СССР 20.09.2017 в 14:37:27   # 632143
Нуууу, за охоту!

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  bozon house 20.09.2017 в 14:45:33   # 632146
Прям как общество анонимных алкоголиков!
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  Mikado 20.09.2017 в 14:51:30   # 632147
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  MишаМашкевич 20.09.2017 в 14:51:32   # 632148
Вот честно на мой взгляд, там не очень. Во первых еда-мне не нравится, выбор не большой , цена при этом дорого. Только если торт этот со смородиной. Парковка проблемно.
Тематические вечеринки это хорошо конечно, но я бы не пошла в кафе с европейской кухней, кушать беш.
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  spy 20.09.2017 в 15:04:24   # 632152
Интересная пиар компания
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  Hairless 20.09.2017 в 15:07:13   # 632154
Жаль не у нас это мероприятие.Я бы сходил.
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  alpha_portal 20.09.2017 в 15:10:33   # 632157
к 29-му ноябрю реально трофей подстрелить охотникам?
Вот рыболовам я точно знаю что трофей в это время года очень даже проблематично поймать.
Чеб поймать надо будет ооооочень постараться
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  КЕДЫ 20.09.2017 в 15:15:41   # 632160
Креативность зашкаливающая. Ничего хорошего не выходит из этих вечеринок. Но Ладушки сами по себе очень неплохое заведение.
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  Лялька 20.09.2017 в 15:41:26   # 632164
Приехал парень в отпуск в родной аул.
— Батя дай ружье — я на волка пойду!
— Да ты что! Твой Дед на волка с копьем ходил, а я на волка с луком ходил! А ты — с ружьем!
Сын сделал по своему, взял ружье и пошел в степь… Выходит на него волк, и как завоет! Джигит с перепуга обосрался, ружье бросил и прибежал домой.
— Не получилась у меня охота, я ружье того... потерял.
Отец:
— Ну, п@здец!... Раньше у волка было только копье и лук, а теперь еще и ружье!
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  Saturn 20.09.2017 в 15:48:25   # 632168
Quote:
Гастровечеринка для охотников и рыболовов

Ну и название, прочитав подумал что после этой вечеринки можно заработать гастрит
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  332-712 20.09.2017 в 15:52:28   # 632170
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  kkafp 20.09.2017 в 16:37:42   # 632181
А я пойду и друзей позову, и дичь привезу может фазанчика, зайчика, гуся а может и кабанчика, тут как получится. Когда еще за 2000 тебе его профессионал повар приготовит и посуду за тобой помоют и заведение уютное и культурное.
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  332-712 20.09.2017 в 16:42:30   # 632182
Цитата: kkafp от 20.09.2017 16:37:42
А я пойду и друзей позову, и дичь привезу может фазанчика, зайчика, гуся а может и кабанчика, тут как получится. Когда еще за 2000 тебе его профессионал повар приготовит и посуду за тобой помоют и заведение уютное и культурное.


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