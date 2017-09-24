Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Календарь
В воскресенье 24 сентября 2017 года, в Шымкенте пройдет городской велопробег, приуроченный ко Дню города.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
babki 20 Сентября 2017 в 17:04:13


В Шымкенте пройдет городской велопробег, приуроченный ко Дню города.

Любители активного отдыха и велосипедного спорта проедут порядка 15 км. Велопробег стартует в 09:00 с Парка Независимости. Финиш на площади Наурыз!

Напомним, в этом году День города Шымкента будут праздновать целую неделю – с 23 по 30 сентября. Программа главного городского праздника включает в себя множество культурных и спортивных событий, социально-значимых мероприятий, праздничных концертов, и других увлекательных мероприятий.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь