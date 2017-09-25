29 СЕНТЯБРЯ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ КУЛЬТУР ПРОЙДЁТ В ШЫМКЕНТЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОНТАНА ТЮЛЬПАН

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BASQAZHOL 25 Сентября 2017 в 09:32:20
На одной площадке «Ontustik Zhastar Fest» соберутся десятки уличных танцоров, атлетов воркаута и паркура, стритбольная лига, самые именитые граффити художники, армрестлеры, скейтбордисты, футбол фристайлеры и музыкальные коллективы, которые создадут неповторимую атмосферу современного духа южной молодёжи. По каждой номинации победители будут награждены денежными призами и подарками.
с 11:00 до 16:30 отборочные стритбол, танцы и граффити
с 15:00 до 16:30 отборочные воркаут классика и армрестлинг
с 16:00 до 16:45 мастер класс футбол фристайл
с 17:00 до 19:30 финалы и награждения
с 19:30 до 21:30 open air
Организаторы: Молодёжный ресурсный центр ЮКО, #BASQAZHOL, EXCLUSIVE dance studio, клуб Достык. Партнёры: Федерация Баскетбола ЮКО, команда XIII LEGION.
Группа ВК https://vk.com/basqazhol?w=wall-113733754_1387
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