22 октября джип-триал «Бадамские топи — 2017»

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danilov 27 Сентября 2017 в 15:42:52
Координаты места
ЮКО, г. Шымкент, улица Бадамская б/н, пойма реки Бадам (42°18'7.19"С, 69°33'42.75"В)
Приём заявок, регистрация и жеребьёвка участников на джип-триал — 9.00-10.00
Брифинг, ознакомление с трассой — 10.00-10.30
Старт соревнований — в 10.30
В программе
для участников: джип-триал, грязь, драйв, эмоции
для зрителей: интересные выходные, захватывающее зрелище и семейный отдых
С собой
Пилотам и штурманам: Сертификаты для допуска к соревнованиям
Зрителям: удобную обувь, фотоаппараты и камеры
Стартовый взнос: 5000 тенге с экипажа
Организатор: Клуб 4х4 «Внедорожная жизнь Джип KZ»
Вопросы: +7 747 791 65 45 Сергей Третьяков
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 27.09.2017 16:16:36нет
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
но ехать надо там будет на что посмотреть!
Цитата: КЕДЫ от 27.09.2017 16:16:36
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
Да, плов варит один узбек с Ворошиловки. Миша, кажется. Действительно хорошо