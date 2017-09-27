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22 октября джип-триал «Бадамские топи — 2017»
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danilov 27 Сентября 2017 в 15:42:52


Координаты места
ЮКО, г. Шымкент, улица Бадамская б/н, пойма реки Бадам (42°18'7.19"С, 69°33'42.75"В)

Приём заявок, регистрация и жеребьёвка участников на джип-триал — 9.00-10.00
Брифинг, ознакомление с трассой — 10.00-10.30
Старт соревнований — в 10.30

В программе

для участников: джип-триал, грязь, драйв, эмоции
для зрителей: интересные выходные, захватывающее зрелище и семейный отдых

С собой

Пилотам и штурманам: Сертификаты для допуска к соревнованиям

Зрителям: удобную обувь, фотоаппараты и камеры

Стартовый взнос: 5000 тенге с экипажа
Организатор: Клуб 4х4 «Внедорожная жизнь Джип KZ»
Вопросы: +7 747 791 65 45 Сергей Третьяков
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 27.09.2017 в 15:50:50   # 633380
блин, без камер и фотоаппаратов не пустят...
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  КЕДЫ 27.09.2017 в 16:16:36   # 633399
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
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  mitrich78 27.09.2017 в 16:53:36   # 633412
Цитата: КЕДЫ от 27.09.2017 16:16:36
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?
нет
но ехать надо там будет на что посмотреть!
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  Софруджу 27.09.2017 в 17:14:32   # 633416
Цитата: КЕДЫ от 27.09.2017 16:16:36
говорят там какой то плов варят нереальный. это правда?

Да, плов варит один узбек с Ворошиловки. Миша, кажется. Действительно хорошо
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