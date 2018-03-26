14 апреля Alash Pride FIGHTING CHAMPIONSHIP"

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Nurlan74 26 Марта 2018 в 16:16:07
Сообщаем о том,что 14 апреля в городе Шымкент состоится, первый бой гран-при "Alash Pride FIGHTING CHAMPIONSHIP" за звания чемпиона Азии,в качестве триумфа победителю будет презентован чемпионский пояс.
А также на данном турнире подерутся за звания сильнейшего бойцы из 6 стран.
Стоит также считать что супер схваткой вечера будет защита пояса "Alash Pride", которым владеет Юрий Проценко, его соперником станет Шахмарал Джетписов.
Далее на турнире примут участие такие именитые бойцы из Казахстана: Замзагуль Файзолланова, Бахтияр Нессипбек и другие.
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