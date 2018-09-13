Бадамские топи-2018📢

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danilov 13 Сентября 2018 в 10:40:36
🚙Для кого:
для владельцев автомобилей с колесной формулой 4х4 в двух классах: «Полироль» и «Подготовленные»
для зрителей, которые любят автоспорт, интересные выходные, захватывающее зрелище и семейный отдых на свежем воздухе
🚩Где:
г. Шымкент, пойма реки Бадам, напротив Свинцового завода (координаты для гугл-карт 42.308172, 69.539166, координаты для других программ 42°18'29.4"N 69°32'21.0"E)
Заезд: с Алматинской трассы (ориентир черная куча шлаков Свинцового завода)
🕑Когда:
Предварительная регистрация с 14 по 28 сентября 2018 г.
Прием заявок, регистрация на месте и жеребьёвка — 30 сентября 9.00–10.00
Брифинг, знакомство с трассой — 10.00–10.30
Старт — в 10.30
💡С собой
Пилотам и штурманам:
-Сертификаты для допуска к соревнованиям
-Шлемы
Зрителям:
-удобную обувь
-фотоаппараты и камеры
💳Участие: 5000-7000 тенге с экипажа
Зрителям: вход бесплатный
Организатор: Клуб 4х4 «Внедорожная жизнь Джип KZ»
📞Вопросы: +7 747 791 65 45 Сергей Третьяков
#бадамскиетопиджипкз #джипкз #djeepkz