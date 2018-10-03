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Экономика
В Казахстане проезд по платным дорогам на старом авто будет дороже
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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:11:20
Обязать владельцев старых авто платить больше предполагается с 2020-2021 года. К этому времени в официальные документы, устанавливающие правила пользования платными трассами, внесут изменения. И в результате проезд по «платникам» машин экологического класса ниже, чем Евро-4, будет стоить дороже на 20–30 %, — рассказали корреспонденту Kolesa.kz сотрудники АО «НК «Казавтожол».

По словам дорожников, экологический класс автомобилей, въезжающих на платные трассы, станут определять по базе МВД. На выезде их владельцам придётся расплачиваться по более высокому тарифу. При этом старые машины, переведённые на газ (при условии, что ГБО зарегистрировано), а также электромобили, независимо от года выпуска, будут платить по обычным ставкам. Кроме того, в ближайшее время должен быть решён вопрос о тарифах за проезд по платным дорогам автопоездов.

Напомним, в ноябре 2018 года в РК планируется запустить три новые платные трассы: Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос и Астана-Темиртау. При этом плата за проезд будет взиматься на них по дифференцированному тарифу.

https://kolesa.kz/content/news/proezd-po-platnym-dorogam-na-starom-avto-budet-obhoditsya-dorozhe/
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  WauTaH 03.10.2018 в 16:51:50   # 696408
У человека и так денег на новую машину не было, а теперь уже точно не будет
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  едридмадрид 03.10.2018 в 17:04:47   # 696411
деление на экологические нормы- это нормальная мировая практика,
для некоторых машин по экологическому уровню, во многих мировых странах( городах) вообще вьезд закрыт особенно в центральную часть города

ну а что касаемо платных дорог( автобанов) , то насколько я знаю ( сам платил) там основные требования к трансп средству- это вроде ось количество, и вроде высота ТС , а вот по экологии - не платил
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  звукач 03.10.2018 в 17:55:05   # 696433
давай крути гайки посильней! только вот резьба она рано или поздно сорвется......а если еще и болт отломит то тут вообще будет пз...ц
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  Makintosh 03.10.2018 в 19:04:47   # 696445
совсем не хотят думать головой, всё легких денег ищут.
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  Walter 03.10.2018 в 19:26:54   # 696455
Хуйня это все не пройдет проект.
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  старик 03.10.2018 в 19:59:21   # 696462
Quote:
Хуйня это все не пройдет проект.
Что то хорошее не пройдет , а это точно пройдет.
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