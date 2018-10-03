В Казахстане проезд по платным дорогам на старом авто будет дороже

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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:11:20
По словам дорожников, экологический класс автомобилей, въезжающих на платные трассы, станут определять по базе МВД. На выезде их владельцам придётся расплачиваться по более высокому тарифу. При этом старые машины, переведённые на газ (при условии, что ГБО зарегистрировано), а также электромобили, независимо от года выпуска, будут платить по обычным ставкам. Кроме того, в ближайшее время должен быть решён вопрос о тарифах за проезд по платным дорогам автопоездов.
Напомним, в ноябре 2018 года в РК планируется запустить три новые платные трассы: Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос и Астана-Темиртау. При этом плата за проезд будет взиматься на них по дифференцированному тарифу.
https://kolesa.kz/content/news/proezd-po-platnym-dorogam-na-starom-avto-budet-obhoditsya-dorozhe/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 03.10.2018 в 17:04:47 # 696411
для некоторых машин по экологическому уровню, во многих мировых странах( городах) вообще вьезд закрыт особенно в центральную часть города
ну а что касаемо платных дорог( автобанов) , то насколько я знаю ( сам платил) там основные требования к трансп средству- это вроде ось количество, и вроде высота ТС , а вот по экологии - не платил
Хуйня это все не пройдет проект.Что то хорошее не пройдет , а это точно пройдет.