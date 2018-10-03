Внешний долг Казахстана сократился на 2,2 млрд долларов США

Цитата: DITRX от

Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $ Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $

школу хоть закончил, а конкретно на уроки литературы и математики ходил ? ( или только от жары и дождя в классе прятался)так вот читай внимательнону а теперь берешь эту сумму и делишь на население нашего Казахстана ( на июнь месяц 2018 года ) 18 миллионов 232 тысячи граждани я тебя уверяю что твой долг другим странам уменьшится на разы ( выйдет где то 2500)ну где твои 9300 ?