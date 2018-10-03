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Экономика
Внешний долг Казахстана сократился на 2,2 млрд долларов США
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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:11:53
За 2-й квартал 2018 года внешний долг страны сократился на 2,2 млрд долларов США. По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил 164,4 млрд, или 96,3% к ВВП (улучшение с начала года на 6,3%), передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В структуре внешнего долга, по-прежнему, 63,0% занимает межфирменная задолженность, 26,1% - внешний долг "Других секторов" перед несвязанными кредиторами, 7,2% - государственный внешний долг (Правительство и Национальный Банк Казахстана), 3,7% - внешние обязательства сектора "Банки" (БВУ и АО "Банк развития Казахстана").

Уменьшение произошло как за счет операций платежного баланса (погашение внешних займов, привлеченных от аффилированных организаций Китая и синдикатов финансовых организаций, сокращением спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана), так и за счет не операционных изменений (снижение рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, отрицательная курсовая разница).

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 июля 2018 года составил 26,5 млрд долларов США.

Уменьшение за 2-й квартал 2018 года на 0,6 млрд долларов США произошло за счет досрочного погашения АО "ФНБ "Самрук-Казына" займа, привлеченного в 2015 году для приобретения 50% доли участия в компании "КМГ Кашаган Б.В.", а также – снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов.

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 46,6 млрд долларов США, увеличившись за 2 квартал 2018 года на 0,5 млрд долларов США. При этом государственный сектор и "Банки" выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками.

https://bnews.kz/ru/news/vneshnii_dolg_kazahstana_sokratilsy a_na_22_mlrd_dollarov_ssha
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  DITRX 03.10.2018 в 17:27:22   # 696415
Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $
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  едридмадрид 03.10.2018 в 17:41:55   # 696423
Цитата: DITRX от 03.10.2018 17:27:22
Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $


школу хоть закончил , а конкретно на уроки литературы и математики ходил ? ( или только от жары и дождя в классе прятался)

так вот читай внимательно
Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 46,6 млрд долларов США

ну а теперь берешь эту сумму и делишь на население нашего Казахстана ( на июнь месяц 2018 года ) 18 миллионов 232 тысячи граждан

и я тебя уверяю что твой долг другим странам уменьшится на разы ( выйдет где то 2500)

ну где твои 9300 ?

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  kanat7782 03.10.2018 в 17:56:47   # 696435
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:41:55
Цитата: DITRX от 03.10.2018 17:27:22
Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $


школу хоть закончил , а конкретно на уроки литературы и математики ходил ? ( или только от жары и дождя в классе прятался)

так вот читай внимательно
Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 46,6 млрд долларов США

ну а теперь берешь эту сумму и делишь на население нашего Казахстана ( на июнь месяц 2018 года ) 18 миллионов 232 тысячи граждан

и я тебя уверяю что твой долг другим странам уменьшится на разы ( выйдет где то 2500)

ну где твои 9300 ?


46,6$ это только США, а в общем 172 млрд$ долг
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  едридмадрид 03.10.2018 в 18:05:03   # 696438
Цитата: kanat7782 от 03.10.2018 17:56:47
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:41:55
Цитата: DITRX от 03.10.2018 17:27:22
Рад что теперь я должен другим странам не 9500 $ а 9133 $


школу хоть закончил , а конкретно на уроки литературы и математики ходил ? ( или только от жары и дождя в классе прятался)

так вот читай внимательно
Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 46,6 млрд долларов США

ну а теперь берешь эту сумму и делишь на население нашего Казахстана ( на июнь месяц 2018 года ) 18 миллионов 232 тысячи граждан

и я тебя уверяю что твой долг другим странам уменьшится на разы ( выйдет где то 2500)

ну где твои 9300 ?


46,6$ это только США, а в общем 172 млрд$ долг


то что в общем , как говорят шарищие финансисты - это всё фуйня,
всегда надо брать ЧИСТЫЙ долг
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  едридмадрид 03.10.2018 в 18:12:39   # 696440
вот пару графиков по долгу чтоб могли сравнить



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  едридмадрид 03.10.2018 в 18:14:26   # 696441


ВВП и внешний долг крупнейших экономик в 2014 году
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  едридмадрид 03.10.2018 в 18:15:37   # 696442
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  Makintosh 03.10.2018 в 19:07:27   # 696447
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