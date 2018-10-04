FT (Великобритания): Может ли Россия перестать пользоваться американским долларом?

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едридмадрид 04 Октября 2018 в 10:07:46
В настоящее время Сенат США рассматривает несколько предложений, направленных на то, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в американские выборы и агрессию на международной арене. В том случае, если эти предложения будут реализованы, крупнейшие российские банки окажутся отрезанными от доллара, а Москва лишится доступа к иностранным рынкам долговых обязательств.
Санкции США уже фактически лишили оборонную индустрию России и некоторые из ее крупнейших корпораций возможности использовать доллары США и существенно уменьшили способность крупных российских газовых и нефтяных компаний брать взаймы в долларах.
План, разработанный главой российского банка ВТБ Андреем Костиным, который подразумевает постепенный переход на заключение контрактов не в долларах, а в других валютах, получил поддержку Министерства финансов, Центробанка и, как г-н Костин сказал на этой неделе, г-на Путина.
Кроме того, Кремль попытался заключить соглашения со своими крупными торговыми партнерами на использование рубля в договорах на импорт и экспорт.
Эта инициатива была встречена благосклонно такими странами, как Китай и Турция, чьи отношения с США сейчас являются не менее напряженными.
«Все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США, — отметил представитель г-на Путина Дмитрий Песков. — И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) "спасайся кто может", это нужно делать скорее».
Однако сказать проще, чем сделать. Россия сильно зависит от экспорта энергоресурсов и сырья, то есть от рынков, на которых доллар является предпочтительной валютой. Кремлю вряд ли удастся убедить своих западных партнеров вести торговлю в нестабильной российской валюте.
Итак, действительно ли Россия может перестать пользоваться американским долларом?
Воздействие санкций
Аналитики продолжают спорить о том, насколько серьезное воздействие оказали четыре года санкций на российскую экономику. Однако их влияние на российскую валюту и рынок долговых обязательств оказался значительным.
После того как в апреле Министерство финансов США объявило о введении своих самых жестких санкций — они отрезали крупнейшие российские компании, включая алюминиевую отрасль, от доллара и лишили их возможности вести дела с гражданами США — курс рубля по отношению к доллару упал на 8%.
Угрозы Вашингтона ввести подобные санкции против российских государственных банков и запретить покупку российского суверенного долга привели к том, что иностранцы быстро распродали российские облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму в 7,5 миллиарда долларов.
Значимость доллара
Россия — крупный экспортер, и в прошлом году ее торговый профицит достиг 115 миллиардов долларов. Ее металлы, зерно, нефть и газ покупает множество стран мира, и на Западе они пользуются большим спросом, несмотря на испортившиеся отношения между Москвой и многими западными столицами.
Увеличение объемов торговли с Китаем и другими азиатскими партнерами за последние несколько лет помогли России немного уменьшить значимость доллара в ее расчетах, однако в прошлом году 68% поступлений были в долларах.
«Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров, но тем не менее это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление», — заявила глава российского центробанка Эльвира Набиуллина.
Долларовые долги
Учитывая, что в декабре 2015 года 68% внешней задолженности России была в долларах, а в марте 2018 года этот показатель снизился до 53%, можно сказать, что стремление дедолларизовать долговые обязательства России уже приносит скромные успехи.
Хотя российский Центробанк увеличил объем своих долларовых займов, это скорее исключение. Правительство сумело уменьшить долю своих долларовых займов до 31% с трех четвертей в 2011 году.
Что еще важнее, российские банки и компании, которые, вероятнее всего, пострадают в результате новых санкций, сумели перевести значительные доли своих долгов из долларов в рубли.
Однако в целом по корпоративному сектору объем долларовой задолженности все еще превышает 55%.
В апреле, после введения американских санкций, «Русал», крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, выяснил, что неспособность выплатить долларовые долги — это лучший способ отпугнуть инвесторов.
Поиски друзей
Во время масштабных совместных военный учений, которые прошли в сентябре, г-н Путин и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали вместе противостоять таким решения США, как санкции против Москвы и тарифы против Пекина.
Способность преобразовать эти дежурные фразы в реальную выгоду станет важнейшим фактором успеха в стремлении Москвы к дедолларизации экономики. За последние несколько лет увеличение объемов торговли с Китаем позволило скомпенсировать уменьшение объемов торговли с Евросоюзом, и теперь г-н Путин и г-н Си заявляют о том, что они хотят чаще использовать российскую и китайскую валюты в торговле между этими двумя странами.
Турция тоже заявила о своей готовности рассмотреть возможность торговли с Россией в национальных валютах. Однако торговля с Анкарой имеет намного меньше значения, чем торговля с крупными западными партнерами, а техническую сторону покупки товаров в лирах и рублях еще только предстоит разработать. Кроме того, учитывая собственные финансовые проблемы Турции, у нее гораздо меньше возможностей и желания демонстрировать ту щедрость, на которую Москва, возможно, надеется.
«Дедолларизация возможна до определенной степени, но вопрос не в том, хотите ли вы покинуть территорию доллара, а в том, куда вы отправитесь дальше. Евро? Юань? Биткоин? Какова модель этой следующей системы?» — сказал Константин Корищенко, бывший заместитель председателя Центробанка России.
«Единого решения нет, и вариантов очень много, — продолжил он. — У каждого из этих вариантов есть свои недостатки, и нам придется искать баланс между ценой верности доллару и ценой поисков новой системы».
Зависимость от нефти
Несмотря на все обещания и программы по сокращению зависимости России от углеводородов, нефть и газ до сих пор остаются основой российской экономики — прибыль от их продажи до сих пор составляет около 50% федерального бюджета.
В то время как газ в основном продается европейским странам по долгосрочным контрактам и в евро, глобальная торговля нефтью ведется в долларах, и крупные игроки вряд ли согласятся пойти на риск и начать торговать нефтью в национальных валютах.
Китай, который увеличил объемы импорта российских нефти и газа, возможно, согласится на дедолларизацию этого импорта, однако другие страны вряд ли последуют его примеру.
«Нельзя просто сказать: "Ладно, давайте откажемся от доллара и начнем торговать нефтью в евро", — объяснил г-н Корищенко. — Ливия попыталась это сделать и потерпела неудачу. Роль доллара на нефтяном рынке быстро не изменится».
https://inosmi.ru/politic/20181003/243378028.html