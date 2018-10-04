Chevron сокращает активы на Северном море и концентрируется на Казахстане и США...

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едридмадрид 04 Октября 2018 в 10:13:43
Ранее сообщалось, что Chevron начала процесс продажи своих нефтяных и газовых месторождений и платформ в Северном море, среди которых Альба, Олдер, Капитан, Элгин - Франклин, Эрскин и Джейд.
«Продажа Chevron акций Equinor может означать конец для Chevron в Великобритании и Европе. Компания уже вышла из Норвегии и Дании и теперь планирует выйти из региона Северного моря в Великобритании», - сказал ведущий аналитик исследовательской компании WoodMac Кевин Суонн.
Агентство отмечает, что в последние годы Chevron сосредоточил свои усилия на быстро растущем производстве сланца в Техасе, а также на «гигантском» Тенгизском месторождении в Казахстане.
Отметим, Chevron является акционером ТОО «Тенгизшевройл». Доля американской корпорации в товариществе составляет 50%.
Справка:
ТОО «Тенгизшевройл» - совместное предприятие, ведущее разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. Компания «Тенгизшевройл» является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане. Акционеры компании: Chevron (50%), ExxonMobil (25%), АО «РД «КазМунайГаз» (20%), СП «ЛукАрко» (Лукойл).
Месторождение Rosebank находится в 130 км от Шетландских островов, его запасы нефти оцениваются в 300 млн баррелей. Другими участниками проекта являются Suncor Energy и Siccar Point, которые ищут покупателей как минимум на половину своих долей в проекте. В случае принятия окончательного инвестрешения по разработке месторождения в 2019 году добыча на нем может начаться в 2024 году....
https://kursiv.kz/news/kompanii-i-rynki/2018-10/chevron-sokraschaet-aktivy-na-severnom-more-i-koncentriruetsya-na
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