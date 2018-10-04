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Экономика
QT - Количественное ужесточение
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danilov 04 Октября 2018 в 10:44:52
Начиная с октября месяца, программа количественного ужесточения выходит на полную мощность. ФРС теперь будет ежемесячно изымать по 50 млрд $.
Также, начиная с октября, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) будет "печатать" не 30 млрд евро в месяц, а 15 млрд.
Проще говоря, ФРС изымает из системы раннее напечатанных доллары.
В начале 2018 года баланс ФРС равнялся 4.440 трлн долларов, сейчас он составляет 4.190 трлн. Таким образом, ФРС уже забрала 250 млрд $. До конца этого года еще 150 млрд $ должно уйти из системы.
Доллары уходят. Их становится меньше, они становятся из-за этого дороже.
Развивающимся странам приготовиться!
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  РусланY 04.10.2018 в 11:52:38   # 696560
Каждый день чет новое, куда придет это все, 3-ю устраивать черевато всем, вот и гасят теперь по всем другим фронтам, ну чтож - приготовились.
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  Walter 04.10.2018 в 11:55:07   # 696563
Весть из какого источника?
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