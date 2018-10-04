QT - Количественное ужесточение

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danilov 04 Октября 2018 в 10:44:52
Также, начиная с октября, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) будет "печатать" не 30 млрд евро в месяц, а 15 млрд.
Проще говоря, ФРС изымает из системы раннее напечатанных доллары.
В начале 2018 года баланс ФРС равнялся 4.440 трлн долларов, сейчас он составляет 4.190 трлн. Таким образом, ФРС уже забрала 250 млрд $. До конца этого года еще 150 млрд $ должно уйти из системы.
Доллары уходят. Их становится меньше, они становятся из-за этого дороже.
Развивающимся странам приготовиться!
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