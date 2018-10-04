Российский аналог SWIFT выходит в мир

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danilov 04 Октября 2018 в 17:55:07
В Госдуму внесен проект закона, который позволит иностранным юрлицам подключаться к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Законопроект предлагает разрешить обмен сообщениями напрямую как для российских компаний, так и для иностранных.
По данным ЦБ, сейчас в системе СПФС более 400 участников, в том числе банки, федеральное казначейство, юридические лица—корпоративные клиенты. «Внутри страны наша система полностью решает вопрос передачи финансовых сообщений,— отметили там.— Если говорить о трансграничных операциях, то их осуществление возможно только при договоренности нескольких стран. Такие обсуждения идут на уровне как ЕАЭС, так и БРИКС».
По словам главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, есть интерес по подключению к системе со стороны Китая, Ирана и Турции, с которыми ведутся переговоры.
«Они хотя и планируют рассчитываться с Россией в национальных валютах, но не исключают, что расчет может производиться через российский аналог SWIFT»,— сказал господин Аксаков. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова поясняла, что подключение к СПФС иностранцев даст возможность взаимного обмена сообщениями и расчетами между подсанкционными предприятиями, которые не могут проводить платежи через SWIFT, и иностранными контрагентами.
В ближайшее время помимо российского аналога у SWIFT может появиться и независимый европейский. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в августе заявил, что Евросоюзу необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить европейские компании от санкций США. В ЦБ считают целесообразным обсуждение создания европейской альтернативы SWIFT и присоединения к ней России. Не исключали создания параллельной системы передачи информации о платежах для обхода американских санкций и в Иране.
Возможность подключения к российской системе иностранных государств зависит от ряда факторов. «Подключение Ирана зависит от объемов будущего экономического сотрудничества. Пока они невелики, но есть перспектива, особенно в нефтегазовом секторе,— говорит научный сотрудник исследовательского центра энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов.— Не стоит исключать и подключения к российской системе».
По мнению директора центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, позиция Китая будет зависеть от отношений с США: чем хуже, тем больше шансы у российской системы. «Сейчас они обострены, но если США проявят позитив в отношении Китая, то с учетом объема их товарооборота ($500–600 млрд) и товарооборота с Россией (по итогам года, по позитивным прогнозам, достигнет $100 млрд) Китай продемонстрирует лояльность США и не станет подключаться к российскому проекту,— поясняет он.— Более того, для Китая логичнее подключиться к создаваемому сейчас независимому европейскому аналогу SWIFT».
Зато уже готовы к сотрудничеству турецкие игроки. «Российский аналог SWIFT — это революционная инновация в цифровом мире. Возможность использования его турецкими компаниями может обеспечить важное развитие торговых отношений между нашими странами»,— отмечает председатель совета директоров FinExpertiza Turkey Мехмет Йолджу.
По мнению Дмитрия Мосякова, интерес к российскому проекту можно было бы предположить со стороны Северной Кореи. Но большой вопрос, захочет ли этого Россия, добавляет он, ведь КНДР находится под таким количеством санкций, что прямое сотрудничество может быть чревато усилением нынешних санкций в отношении РФ.
https://www.kommersant.ru/doc/3759637