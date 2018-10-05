Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
МВФ предупредил об угрозе финансовой паники
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Октября 2018 в 09:30:50
Мировая экономика на грани новой финансовой паники. Суммарный долг уже значительно превысил уровень 2008 года. Неспособность реформировать банковскую систему может стать тем самым спусковым крючком, который запустит финансовый кризис в масштабах всей планеты.

Правительства многих стран и регуляторы не смогли провести все реформы, необходимые для защиты финансовой системы от безрассудных и опрометчивых поступков банкиров и финансистов. Уровень долга в масштабах планеты сейчас значительно выше долга в 2008 году, в год последнего мирового финансового кризиса.

Долг как частного, так и общественного секторов сейчас на 60% превышает показатель десятилетней давности.

Долг вырос до астрономической суммы в 182 трлн долларов. Правительства и компании в развивающихся странах сейчас очень уязвимы перед ростом ключевых ставок в США, который может спровоцировать отток капиталов и дестабилизировать их экономики.

Имеется риск, что отдельные части финансовой системы могут спровоцировать панику в масштабах всей планеты. - МВФ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Joykin 05.10.2018 в 12:57:22   # 696665
Немного до биг бада бума осталось.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь