МВФ предупредил об угрозе финансовой паники

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danilov 05 Октября 2018 в 09:30:50
Правительства многих стран и регуляторы не смогли провести все реформы, необходимые для защиты финансовой системы от безрассудных и опрометчивых поступков банкиров и финансистов. Уровень долга в масштабах планеты сейчас значительно выше долга в 2008 году, в год последнего мирового финансового кризиса.
Долг как частного, так и общественного секторов сейчас на 60% превышает показатель десятилетней давности.
Долг вырос до астрономической суммы в 182 трлн долларов. Правительства и компании в развивающихся странах сейчас очень уязвимы перед ростом ключевых ставок в США, который может спровоцировать отток капиталов и дестабилизировать их экономики.
Имеется риск, что отдельные части финансовой системы могут спровоцировать панику в масштабах всей планеты. - МВФ