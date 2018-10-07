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Экономика
Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами
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едридмадрид 07 Октября 2018 в 18:01:40
10 лет назад Казахстан импортировал из России большую часть нефтепродуктов. И даже еще в прошлом году на внутреннем рынке был дефицит бензина. Но на данный момент проблема решена. Завершился второй этап модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Теперь на плановый ремонт завод будет останавливаться раз в полтора года, а потом раз в три года, рассказал президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Цзян Ши во время пресс-тура, организованного Генконсульством Китая в Алматы. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Теперь на рынок Казахстана поступает большой объем нефтепродуктов (местного производства. — Ред.). Вы слышали, что правительство Казахстана остановило импорт из России. Мы обеспечиваем рынок полностью. Мы сейчас рассматриваем вариант экспорта наших нефтепродуктов, потому что наш рынок уже обеспечен», — рассказал Цзян Ши.

Общая стоимость модернизации составила 1,85 млрд тенге, добавил он. Завершившийся в этом году второй и последний этап модернизации ШНПЗ был самым сложным. Монтаж установки каталитического крекинга позволил повысить октановое число производимого бензина. Модернизация обеспечила улучшение качества бензина с класса К2 до К4 и К5. Если в К2 содержание серы составляло 500 мг/кг, то в К5 менее 50 мг/кг, объяснил Цзян Ши.

«Средства на модернизацию выделили наши акционеры — по 400 млн тенге каждая сторона. Это деньги безвозвратные. Сейчас заводом на паритетной основе управляют КазМунайГаз и CNPC», — рассказал он.

Оставшуюся сумму «ПетроКазахстан Ойл Продактс» получила в качестве займа у Банка развития Казахстана, а в качестве залога предоставил собственные активы.

Кроме того, модернизация помогла увеличить глубину переработки нефти с 50% светлых нефтепродуктов до 80%. Сейчас ШНПЗ производит 15 тысяч тонн нефтепродуктов, увеличив объем в три раза.

«Мы зарабатываем только на переработке нефти. Приблизительная маржа составляет 8%. Но поскольку мы подконтрольны КРЕМиЗК и не можем сами устанавливать свою доходность, иначе агентство нас оштрафует», — рассказал Цзян Ши.

Теперь после состоявшейся модернизации капитальный ремонт на заводе будут проводить раз в 1,5 года. А где-то через 5 лет он будет останавливаться раз в 3 года, уточнил спикер.

Если ШНПЗ работает давно, то завод по производству сухого кобыльего и верблюжьего молока «Gold camel», который на днях запустят в Туркестанской области, только планирует занять свою нишу. Компания также входит в число китайских проектов в этом регионе. Такого проекта в Казахстане больше нет, рассказал журналистам руководитель предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Ганибет Аубакиров. Доставлять молоко для завода будут 42 крестьянских хозяйства со всех районов Туркестанской области. Ежегодный объем производства запланирован в 2,5 тысячи тонн сухого молока, суточный — 100 тонн. На такой объем производства будут работать 29 тысяч верблюдов. Большая часть продукции будет экспортироваться. Преимущественное значение имеет китайское направление, добавил Ганибет Аубакиров.

«В Китае очень ценится верблюжье молоко», — объяснил он.

Чтобы произвести тонну сухого молока, требуется 16 тонн свежего молока, сообщил в свою очередь глава ТОО «Gold camel group LTD» Янг Джи. На заводе установлено мощное оборудование, и на то, чтобы заполнить все производство, молока не хватает. Завод закупает верблюжье молоко по 430 тенге за килограмм. В Китае готовое сухое молоко стоит 140 долларов за килограмм, пояснил он.

«Размер китайских инвестиций в завод составил 23 млн долларов, в течение 7 лет средства должны окупиться», — сказал Янг Джи.

На заводе работает 85 человек, из которых 15 сотрудников — граждане Китая.

Еще одним казахстанско-китайским проектом в Шымкенте в отрасли тяжелого производства, который удалось посмотреть, стал завод по производству металлопроката. Завод начали строить в индустриальной зоне города в 2016 году на средства частных инвесторов из Китая и Казахстана. Он включен в экономическую инициативу «Один пояс — один путь», рассказал гендиректор ТОО SinYuansteel Жчу Цзунбяо. Объем производства составит 600 тысяч тонн готовой продукции в год.

«Размер инвестиций составил 50 млн долларов. Примерно 87% от этой суммы вложила китайская сторона. Сырье — металлолом — мы скупаем по всему Казахстану», — рассказал он.

Лом завод принимает по 65 тенге за килограмм. При этом маржа Sin Yuan steel составляет 15%. В среднем же прибыль при производстве металлопроката составляет 15−25%. Пока компания намерена зарабатывать по нижней планке в целях повышения своей конкурентоспособности.

Половина произведенной продукции останется на казахстанском рынке, а другая половина будет экспортироваться в Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, уточнил заместитель директора Sin Yuan steel по коммерции Джамал Пазилов.

При этом у руководства завода амбициозные планы, они намерены конкурировать с такими производителями, как «Мечел», «Северсталь». Конечно, объем производства у казахстанско-китайского завода меньше, зато качество аналогичное при более низкой цене. В Азии по объему производства, качеству и стоимости своей продукции завод готов потягаться с «АрселорМиттал Темиртау».

https://kapital.kz/economic/72517/kazahstan-polnostyu-obespechivaet-sebya-nefteproduktami.html
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  Лысый 07.10.2018 в 18:13:57   # 696787
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
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  Практичный 07.10.2018 в 18:22:31   # 696789
Что бенза что соляра- гавно. Соответствование требованиям только на территории завода. На заправках мутная жижа с ослиной мочой
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  TATARIN7 07.10.2018 в 18:49:13   # 696791
Сорри за выражение, полный пиздеж
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  едридмадрид 07.10.2018 в 19:06:38   # 696793
Цитата: TATARIN7 от 07.10.2018 18:49:13
Сорри за выражение, полный пиздеж


чем свои слова подкрепишь ?
давай факты , цифры ( вот прям с этого дня + - месяц)

а иначе , сам знаешь одно пиздабольство в твоих словах
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  едридмадрид 07.10.2018 в 19:09:54   # 696795
Цитата: Практичный от 07.10.2018 18:22:31
Что бенза что соляра- гавно. Соответствование требованиям только на территории завода. На заправках мутная жижа с ослиной мочой


не знаю на какой заправке ты заправляешся,
но по своим машинам скажу - что Синойловский бензин в последнее время меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает ( имею на семью две машины обе не старше 2012 года ) ,

как говорится на их топливе - пробег нормальный
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  едридмадрид 07.10.2018 в 19:15:13   # 696796
да и ещё когда наша( компании) бухгалтерия закрывали фин год ( календарный год),
то специльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться ( вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что сийноловским

автопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином ( а так же есть машины требующие дорогой бензин) и так уже 3 год подряд вливаем местный бензин
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  Джимбо 07.10.2018 в 19:22:42   # 696797
Дай Бог конечно если так. Еще бы ценник снизили, вообще шикарно стало бы.
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  babki 07.10.2018 в 19:38:07   # 696800
Кстати по заводу сухого молока чуток не сходится, уже давно ходят разговоры что там в просак попали. Как показывает статистика, за весь прошлый год по всей стране произведено 14 649,5 тонн верблюжьего молока, завод производит 2 500 тонн сухого молока в год. Паритет производства сухого к свежему 1 к 16. Им нужно в год 40 000 тонн молока, при том что по всей стране всего 14 000 тонн производится. Даже с учётом ежегодного увеличения объёмов поголовья верблюдиц и соответственно молока (в три раза!), им что вся страна будет молоко возить? А сами что будем пить, сухое нам не нужно (даже за 140$), тем более вроде у них в планах только экспорт. Неужели нельзя подумать о том о чем говорят на камеру?
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  Мура45 07.10.2018 в 19:58:30   # 696806
Цитата: Лысый от 07.10.2018 18:13:57
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!


Рускава радива не знаю, но клыпа цифровая точно опровергнет
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  Мура45 07.10.2018 в 20:03:05   # 696807
Quote:
Синойловский бензин в последнее время меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает


Ещё сигмовсий по Астраханцева, что 96-й, что 92-й, очень хороший бензин.
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  Ал 07.10.2018 в 21:13:46   # 696820
Цитата: Лысый от 07.10.2018 18:13:57
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
Примат, неужели ты не заметил, что как раз он эту новость со своей "плешки" выложил?
Так с чего ему ее же своими "пулеметными очередями" "простыней" опровергать?
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  Ал 07.10.2018 в 21:22:01   # 696821
Цитата: едридмадрид от 07.10.2018 19:15:13
да и ещё когда наша (компании) бухгалтерия закрывалА фин год (календарный год), то специАльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться (вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что сийноЙловским

автопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином (а так же есть машины требующие дорогой бензин) и так уже 3 годА подряд вливаем местный бензин
Quote:
Завершившийся в этом году второй и последний этап модернизации ШНПЗ был самым сложным. Монтаж установки каталитического крекинга позволил повысить октановое число производимого бензина. Модернизация обеспечила улучшение качества бензина с класса К2 до К4 и К5.

Не забудь поблагодарить себя за глупость "подписи" под выпадом примата...
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  Ал 07.10.2018 в 21:27:37   # 696822


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