Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами

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уже 3 годА подряд

да и ещё когда наша (компании) бухгалтерия закрывалА фин год (календарный год), то специАльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться (вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что синоЙловскимавтопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином (а так же есть машины требующие дорогой бензин) и таквливаем местный бензин