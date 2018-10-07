Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами

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едридмадрид 07 Октября 2018 в 18:01:40
«Теперь на рынок Казахстана поступает большой объем нефтепродуктов (местного производства. — Ред.). Вы слышали, что правительство Казахстана остановило импорт из России. Мы обеспечиваем рынок полностью. Мы сейчас рассматриваем вариант экспорта наших нефтепродуктов, потому что наш рынок уже обеспечен», — рассказал Цзян Ши.
Общая стоимость модернизации составила 1,85 млрд тенге, добавил он. Завершившийся в этом году второй и последний этап модернизации ШНПЗ был самым сложным. Монтаж установки каталитического крекинга позволил повысить октановое число производимого бензина. Модернизация обеспечила улучшение качества бензина с класса К2 до К4 и К5. Если в К2 содержание серы составляло 500 мг/кг, то в К5 менее 50 мг/кг, объяснил Цзян Ши.
«Средства на модернизацию выделили наши акционеры — по 400 млн тенге каждая сторона. Это деньги безвозвратные. Сейчас заводом на паритетной основе управляют КазМунайГаз и CNPC», — рассказал он.
Оставшуюся сумму «ПетроКазахстан Ойл Продактс» получила в качестве займа у Банка развития Казахстана, а в качестве залога предоставил собственные активы.
Кроме того, модернизация помогла увеличить глубину переработки нефти с 50% светлых нефтепродуктов до 80%. Сейчас ШНПЗ производит 15 тысяч тонн нефтепродуктов, увеличив объем в три раза.
«Мы зарабатываем только на переработке нефти. Приблизительная маржа составляет 8%. Но поскольку мы подконтрольны КРЕМиЗК и не можем сами устанавливать свою доходность, иначе агентство нас оштрафует», — рассказал Цзян Ши.
Теперь после состоявшейся модернизации капитальный ремонт на заводе будут проводить раз в 1,5 года. А где-то через 5 лет он будет останавливаться раз в 3 года, уточнил спикер.
Если ШНПЗ работает давно, то завод по производству сухого кобыльего и верблюжьего молока «Gold camel», который на днях запустят в Туркестанской области, только планирует занять свою нишу. Компания также входит в число китайских проектов в этом регионе. Такого проекта в Казахстане больше нет, рассказал журналистам руководитель предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Ганибет Аубакиров. Доставлять молоко для завода будут 42 крестьянских хозяйства со всех районов Туркестанской области. Ежегодный объем производства запланирован в 2,5 тысячи тонн сухого молока, суточный — 100 тонн. На такой объем производства будут работать 29 тысяч верблюдов. Большая часть продукции будет экспортироваться. Преимущественное значение имеет китайское направление, добавил Ганибет Аубакиров.
«В Китае очень ценится верблюжье молоко», — объяснил он.
Чтобы произвести тонну сухого молока, требуется 16 тонн свежего молока, сообщил в свою очередь глава ТОО «Gold camel group LTD» Янг Джи. На заводе установлено мощное оборудование, и на то, чтобы заполнить все производство, молока не хватает. Завод закупает верблюжье молоко по 430 тенге за килограмм. В Китае готовое сухое молоко стоит 140 долларов за килограмм, пояснил он.
«Размер китайских инвестиций в завод составил 23 млн долларов, в течение 7 лет средства должны окупиться», — сказал Янг Джи.
На заводе работает 85 человек, из которых 15 сотрудников — граждане Китая.
Еще одним казахстанско-китайским проектом в Шымкенте в отрасли тяжелого производства, который удалось посмотреть, стал завод по производству металлопроката. Завод начали строить в индустриальной зоне города в 2016 году на средства частных инвесторов из Китая и Казахстана. Он включен в экономическую инициативу «Один пояс — один путь», рассказал гендиректор ТОО SinYuansteel Жчу Цзунбяо. Объем производства составит 600 тысяч тонн готовой продукции в год.
«Размер инвестиций составил 50 млн долларов. Примерно 87% от этой суммы вложила китайская сторона. Сырье — металлолом — мы скупаем по всему Казахстану», — рассказал он.
Лом завод принимает по 65 тенге за килограмм. При этом маржа Sin Yuan steel составляет 15%. В среднем же прибыль при производстве металлопроката составляет 15−25%. Пока компания намерена зарабатывать по нижней планке в целях повышения своей конкурентоспособности.
Половина произведенной продукции останется на казахстанском рынке, а другая половина будет экспортироваться в Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, уточнил заместитель директора Sin Yuan steel по коммерции Джамал Пазилов.
При этом у руководства завода амбициозные планы, они намерены конкурировать с такими производителями, как «Мечел», «Северсталь». Конечно, объем производства у казахстанско-китайского завода меньше, зато качество аналогичное при более низкой цене. В Азии по объему производства, качеству и стоимости своей продукции завод готов потягаться с «АрселорМиттал Темиртау».
https://kapital.kz/economic/72517/kazahstan-polnostyu-obespechivaet-sebya-nefteproduktami.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 07.10.2018 в 18:22:31 # 696789
едридмадрид 07.10.2018 в 19:06:38 # 696793
Цитата: TATARIN7 от 07.10.2018 18:49:13
Сорри за выражение, полный пиздеж
Сорри за выражение, полный пиздеж
чем свои слова подкрепишь ?
давай факты , цифры ( вот прям с этого дня + - месяц)
а иначе , сам знаешь одно пиздабольство в твоих словах
едридмадрид 07.10.2018 в 19:09:54 # 696795
Цитата: Практичный от 07.10.2018 18:22:31
Что бенза что соляра- гавно. Соответствование требованиям только на территории завода. На заправках мутная жижа с ослиной мочой
Что бенза что соляра- гавно. Соответствование требованиям только на территории завода. На заправках мутная жижа с ослиной мочой
не знаю на какой заправке ты заправляешся,
но по своим машинам скажу - что Синойловский бензин в последнее время меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает ( имею на семью две машины обе не старше 2012 года ) ,
как говорится на их топливе - пробег нормальный
едридмадрид 07.10.2018 в 19:15:13 # 696796
то специльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться ( вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что сийноловским
автопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином ( а так же есть машины требующие дорогой бензин) и так уже 3 год подряд вливаем местный бензин
Цитата: Лысый от 07.10.2018 18:13:57
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
Рускава радива не знаю, но клыпа цифровая точно опровергнет
Синойловский бензин в последнее время меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает
Ещё сигмовсий по Астраханцева, что 96-й, что 92-й, очень хороший бензин.
Цитата: Лысый от 07.10.2018 18:13:57Примат, неужели ты не заметил, что как раз он эту новость со своей "плешки" выложил?
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
ща опровержение последует, от рускава радива. ждемс простыней!
Так с чего ему ее же своими "пулеметными очередями" "простыней" опровергать?
Цитата: едридмадрид от 07.10.2018 19:15:13Quote:
да и ещё когда наша (компании) бухгалтерия закрывалА фин год (календарный год), то специАльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться (вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что си
йноЙловским
автопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином (а так же есть машины требующие дорогой бензин) и так уже 3 годА подряд вливаем местный бензин
да и ещё когда наша (компании) бухгалтерия закрывалА фин год (календарный год), то специАльно вызвали шоферов и поинтересовались каким бензином заправляться (вернее куда деньги переводить на талоны) все сказали что си
автопарк имеет машины который заправляют дешевым бензином (а так же есть машины требующие дорогой бензин) и так уже 3 годА подряд вливаем местный бензин
Завершившийся в этом году второй и последний этап модернизации ШНПЗ был самым сложным. Монтаж установки каталитического крекинга позволил повысить октановое число производимого бензина. Модернизация обеспечила улучшение качества бензина с класса К2 до К4 и К5.
Не забудь поблагодарить себя за глупость "подписи" под выпадом примата...