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Экономика
Нацбанк рекомендовал казахстанцам воздержаться от покупки валюты
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KAN13 08 Октября 2018 в 12:23:50
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Национальный банк Казахстана рекомендовал казахстанцам не покупать валюту на пике котировок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В условиях волатильности обменного курса населению и организациям в случае отсутствия объективной потребности в иностранной валюте Национальный банк рекомендует воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений», — сообщили в регуляторе.

Ранее в Нацбанке сообщали, что в сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление тенге. Поэтому с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Нацбанк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции.

Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный банк осуществил продажу 520,6 млн долларов США.

источник: Kazinform
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 08.10.2018 в 17:01:05   # 696960
о.к. .. так и сделаю .. ща закрою все валютные счета и переведу все в тенге
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  AVConst 08.10.2018 в 17:07:19   # 696961
какой заботливый банк
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  zergost 08.10.2018 в 17:26:19   # 696964
Пойду валюты куплю.. Это зыыыыыы не с проста)))
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  titus 08.10.2018 в 17:28:39   # 696965
Было бы на что ее купить
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