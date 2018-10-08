Нацбанк рекомендовал казахстанцам воздержаться от покупки валюты

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KAN13 08 Октября 2018 в 12:23:50
«В условиях волатильности обменного курса населению и организациям в случае отсутствия объективной потребности в иностранной валюте Национальный банк рекомендует воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений», — сообщили в регуляторе.
Ранее в Нацбанке сообщали, что в сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление тенге. Поэтому с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Нацбанк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции.
Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный банк осуществил продажу 520,6 млн долларов США.
источник: Kazinform
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