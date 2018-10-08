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Экономика
Турция отказалась от кредитов МВФ
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danilov 08 Октября 2018 в 12:39:57
АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать", — сказал он, выступая в городе Кызылджахамам перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострившихся в последнее время отношений с Вашингтоном, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти задержали еще в 2016 году. США ввели санкции против главы турецкого Минюста Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров (в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты) на общую сумму в 533 миллиона долларов.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20181007/1530148900.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 08.10.2018 в 13:37:18   # 696912
Серезьезное заявление, если конечно сможет сдержать их
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  КЕДЫ 08.10.2018 в 13:43:41   # 696916
12 ноября и посмотрим что пиндосы решат. Если после этой даты вдруг в рф разрешат круглосуточно пивом в алюминиевых банках банчить- значит хуйня все эти контрсанкции да импортозамещения. А Турции верить...
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