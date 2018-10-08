В Казахстане утверждены новые правила расчета норм потребления газа

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danilov 08 Октября 2018 в 20:00:40
По приказу министра энергетики РК от 18 сентября 2018 года утверждены Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа. Согласно постановлению, нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа устанавливаются едиными для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов. При этом при расчете норм потребления учитываются материал стен, тип кровли, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, этажность. При расходе газа на подогрев воды учитываются износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.
Нормы потребления сжиженного нефтяного газа на приготовление пищи и подогрев воды устанавливаются в килограммах на одного человека в месяц; на отопление жилых помещений устанавливаются в килограммах на один квадратный метр отапливаемой площади или на один кубический метр отапливаемого объема. Расход товарного газа на отопление считаются в кубических метрах на квадратный метр площади или на кубический метр объема
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 08.10.2018 в 20:15:54 # 696997
Тарифы бы еще озвучили...
Цитата: Все мы гости от 08.10.2018 20:15:54
И? Как это понимать? Пока не ясно, что придумали и как это отразится на нас.
И? Как это понимать? Пока не ясно, что придумали и как это отразится на нас.
однозначно в худшую для нас сторону
MишаМашкевич 08.10.2018 в 22:16:37 # 697020
У нас и в казтрангазе денег нема или кто-то хочет срубить бабло по принципу "а, че, все так делают"
Цитата: Лысый от 08.10.2018 20:21:32
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.
Дальше громкого заголовка и не читают наверное...
Цитата: NАVIGATOR от 08.10.2018 23:34:50
Дальше громкого заголовка и не читают наверное...
Цитата: Лысый от 08.10.2018 20:21:32
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.
Дальше громкого заголовка и не читают наверное...
Quote:
утверждены Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа.
До сих пор не все знают, что еще есть природный газ