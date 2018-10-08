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Экономика
В Казахстане утверждены новые правила расчета норм потребления газа
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danilov 08 Октября 2018 в 20:00:40
Приказ вступит в действие в течение 10 календарных дней после опубликования 5 октября.

По приказу министра энергетики РК от 18 сентября 2018 года утверждены Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа. Согласно постановлению, нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа устанавливаются едиными для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов. При этом при расчете норм потребления учитываются материал стен, тип кровли, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, этажность. При расходе газа на подогрев воды учитываются износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормы потребления сжиженного нефтяного газа на приготовление пищи и подогрев воды устанавливаются в килограммах на одного человека в месяц; на отопление жилых помещений устанавливаются в килограммах на один квадратный метр отапливаемой площади или на один кубический метр отапливаемого объема. Расход товарного газа на отопление считаются в кубических метрах на квадратный метр площади или на кубический метр объема
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 08.10.2018 в 20:15:54   # 696997
И? Как это понимать? Пока не ясно, что придумали и как это отразится на нас.
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  gliser 08.10.2018 в 20:16:01   # 696998
Честно, из написанного ничего не понял. Где цифры?
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  Pole13 08.10.2018 в 20:18:03   # 696999
Все таки добрались до автономщиков
Тарифы бы еще озвучили...
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  Лысый 08.10.2018 в 20:21:32   # 697000
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.
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  sergei55 08.10.2018 в 21:18:48   # 697003
Цитата: Все мы гости от 08.10.2018 20:15:54
И? Как это понимать? Пока не ясно, что придумали и как это отразится на нас.


однозначно в худшую для нас сторону
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  старик 08.10.2018 в 21:42:32   # 697012
Да уж, непонятно как например буду оплачивать я по смарткарте?
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  Ratkhan 08.10.2018 в 21:56:00   # 697016
Иксрен собачий! Все место рождения руды и полезных ископаемых распроданы. По всем виды коррупции заняты. Тепер законно, официально надо воравать простых народов!!!
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  MишаМашкевич 08.10.2018 в 22:16:37   # 697020
Че та я вьехала!?что значит новые нормы потребления? Т. Е. Они хотят ввести определённые кубы ограничения, а если больше сжёг плати больше, я щя правильно понимаю.
У нас и в казтрангазе денег нема или кто-то хочет срубить бабло по принципу "а, че, все так делают"
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  NАVIGATOR 08.10.2018 в 23:34:50   # 697042
Цитата: Лысый от 08.10.2018 20:21:32
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.

Дальше громкого заголовка и не читают наверное...
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  Aboka 09.10.2018 в 00:03:30   # 697047
Цитата: NАVIGATOR от 08.10.2018 23:34:50
Цитата: Лысый от 08.10.2018 20:21:32
эй тёмные, это для потребителей пропана из газгольдеров. актуально город сатана например.

Дальше громкого заголовка и не читают наверное...


Quote:
утверждены Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа.


До сих пор не все знают, что еще есть природный газ
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