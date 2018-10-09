Узбекистан и Франция подписали соглашения по инвестпроектам на 5 миллиардов евро

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:31:56
Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с руководителями крупнейших французских компаний.
"Французские предприниматели высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, подчеркнули, что либерализация валютной системы, упрощение порядка получения визы создали благоприятные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Подобные удобства и преференции усилили интерес к экономике Узбекистана. Свидетельством тому стало подписание накануне этого визита соглашений по инвестиционным проектам общей стоимостью около 5 миллиардов евро", – отметили в пресс-службе главы государства.
На встрече отмечалось, что в Узбекистане создаются широкие возможности для иностранных инвесторов. Приняты необходимые нормативно-правовые акты для стимулирования и защиты их деятельности. Устранены различные препятствия на пути развития бизнеса, значительно сокращен внешнеторговый и таможенно-тарифный контроль.
Разработанная по инициативе президента нашей страны Концепция налоговой реформы предоставит большие удобства для бизнеса и инвесторов.
"Для прямого диалога с иностранными инвесторами принято решение о создании Совета по иностранным инвестициям при президенте Узбекистана. Его задача – вырабатывать предложения по постоянному улучшению инвестиционного климата в Узбекистане с учетом мнений самих инвесторов. Приглашаем вас к активному участию в работе Совета", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк Узбекистана подписал соглашение с компанией Bouygues Batiment International SAS на 100 миллионов евро по реализации туристических проектов, два соглашения с французским банком NATIXIS на общую сумму 500 миллионов евро, а также банком Crédit Agricole – на 300 миллионов евро.
Кроме того, французская Total EREN и "Узбекэнерго" договорились о совместной реализации проекта по строительству фотоэлектростанции в Самаркандской области, а компания Fives совместно с "Узстройматериалами" планирует запустить в Узбекистане производство автомобильного стекла.
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-frantsiya-podpis
Комментарии, по рейтингу, по дате