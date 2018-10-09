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Экономика
Узбекистан и Франция подписали соглашения по инвестпроектам на 5 миллиардов евро
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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:31:56
Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Узбекистан и Франция подписали соглашения по реализации инвестиционных проектов общей стоимостью около 5 миллиардов евро, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с руководителями крупнейших французских компаний.

"Французские предприниматели высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, подчеркнули, что либерализация валютной системы, упрощение порядка получения визы создали благоприятные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Подобные удобства и преференции усилили интерес к экономике Узбекистана. Свидетельством тому стало подписание накануне этого визита соглашений по инвестиционным проектам общей стоимостью около 5 миллиардов евро", – отметили в пресс-службе главы государства.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане создаются широкие возможности для иностранных инвесторов. Приняты необходимые нормативно-правовые акты для стимулирования и защиты их деятельности. Устранены различные препятствия на пути развития бизнеса, значительно сокращен внешнеторговый и таможенно-тарифный контроль.

Разработанная по инициативе президента нашей страны Концепция налоговой реформы предоставит большие удобства для бизнеса и инвесторов.

"Для прямого диалога с иностранными инвесторами принято решение о создании Совета по иностранным инвестициям при президенте Узбекистана. Его задача – вырабатывать предложения по постоянному улучшению инвестиционного климата в Узбекистане с учетом мнений самих инвесторов. Приглашаем вас к активному участию в работе Совета", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк Узбекистана подписал соглашение с компанией Bouygues Batiment International SAS на 100 миллионов евро по реализации туристических проектов, два соглашения с французским банком NATIXIS на общую сумму 500 миллионов евро, а также банком Crédit Agricole – на 300 миллионов евро.

Кроме того, французская Total EREN и "Узбекэнерго" договорились о совместной реализации проекта по строительству фотоэлектростанции в Самаркандской области, а компания Fives совместно с "Узстройматериалами" планирует запустить в Узбекистане производство автомобильного стекла.

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-frantsiya-podpis
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 09.10.2018 в 22:37:14   # 697206
Пока шал в переставляшки играет в своем лижущем правительстве, а в стране переименовывают улицы и аэропорты в его честь, и в городах, которые он посетил, после отъезда солнцеликого газоны убирают - сосед уже атомную АЭС строит, лягушатников вон пригласил, на очереди фашисты и т.д. А у нас на очереди программа 2999 - в светлое будущее с голой жопой.
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