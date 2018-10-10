Казахстанцы купили на 72 млрд больше рублей, чем сдали

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KAN13 10 Октября 2018 в 10:36:37
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Несмотря на рост курса рубля, он остается популярным у казахстанцев, сообщает ranking.kz.
Официальный обменный курс рубля на 9 октября 2018 составил 5,57 тенге. С начала октября курс не снижался ниже 5,51 тенге за рубль. В прошлом месяце он варьировался от 5,31 тенге до 5,52 тенге. В августе же самый низкий курс рубля был в районе 5,25 тенге, самый высокий — 5,56 тенге за 1 RUB.
В среднем за сентябрь 2018 года официальный обменный курс рубля составил 5,42 тенге, что не сильно отличается от среднего курса за август — 5,41 тенге за 1 RUB.
При этом в августе после трех месяцев сокращения объемов нетто-продаж российских рублей обменными пунктами произошел рост — сразу на 39,4%, до 72,3 млрд тг. Что, впрочем, ниже на 6,4% апрельских показателей, когда объем нетто составил 77,3 млрд тг — самый высокий в текущем году.
Положительные объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами были почти во всех регионах РК, кроме Кызылординской области (минус 229,6 млн тг).
Лидирует по объему нетто-продаж ВКО — 9,4 млрд тенге, следом с незначительным отставанием расположилась ЗКО — 9,1 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — 7 млрд тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но как-то отечественным производителям лучше что-то не становится. Мало того, вслед за подорожавшими товарами из РФ весело задирают цены и родные отечественные производители, которым так помогают. У них как-то патриотизма пока не хватает...
Есть мнение, что таким макаром отечественного производителя поддерживать бесполезно. Имея подобные протекционистские условия стране, нафига что-то там развивать, конкурировать, улучшать? Победневшие граждане и так купят...