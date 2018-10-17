"И я жила в общежитии".

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RedFlag 17 Октября 2018 в 14:14:34
Ваши родители, как только вышли из школы, они не поселились в свои жилища. У каждого есть история, как они преодолевали трудности и получили то, что имеют. Помните об этом, мало что изменилось с тех пор.
И все мы когда-то жили в общежитиях, я жила, квартиру снимали на троих-четверых. Мы, наверное, единственная – уникальная - страна, где жители стремятся иметь в собственности жилье», - сообщила Дарига Назарбаева.
По словам парламентария, арендное жилье дает возможность быть более гибким в планировании жизни.
«Купили в Алматы жилье - вы к Алматы привязаны. Пока молодые и ищете себя и свое место, старайтесь быть мобильными, чтобы ничего не тянуло вас, как гиря. И глава государства дал поручение, чтобы такого жилья было больше - и общежития семейные, и квартиры, где арендная плата была бы доступна», - заявила сенатор.
Сегодня Дарига Назарбаева провела встречу с молодежью, где рассказала о том, что в Астане нелегко найти ресторан, где была бы представлена казахская кухня, а также заявила, что нужно обучать детей основам контрацепции с 13-летнего возраста. Также она посоветовала молодежи изучать китайский язык. И рассказала, что хочет побывать в Болливуде.
https://www.nur.kz/1758195-i-a-zila-v-obsezitii-dariga-nazarbaeva-posovetovala-molodezi-ne-pokupat-kvartiry.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 17.10.2018 в 15:27:12 # 698145
И так далее.......
Сказка на ночь.
Антибиотик 17.10.2018 в 15:36:33 # 698155
KapitanNemo 17.10.2018 в 16:58:37 # 698164
Пока молодые и ищете себя и свое место
Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.
Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.
P.S. а большим девочкам секс нужен , иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.
Цитата: TEMIPXAH от 17.10.2018 15:33:51
уже не знают как успокоить беспокойство населения - то один говорит - шукирле, то другая - не нужна вам квартира - живите в общаге, а лучше не живите вообще"
уже не знают как успокоить беспокойство населения - то один говорит - шукирле, то другая - не нужна вам квартира - живите в общаге, а лучше не живите вообще"
Кличко сказал что и горячая вода с отоплением не нужна в Киеве, у неё видать блокнот стырили и все идейки
Цитата: KapitanNemo от 17.10.2018 16:58:37
Quote:
Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.
Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.
P.S. а большим девочкам секс нужен , иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.
Quote:
Пока молодые и ищете себя и свое место
Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.
Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.
P.S. а большим девочкам секс нужен , иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.
а как она свое место нашла?
Так будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
Ну что ж, не живите, - никто не неволит...
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
Ну что ж, не живите, - никто не неволит...