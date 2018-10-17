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Экономика
"И я жила в общежитии".
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RedFlag 17 Октября 2018 в 14:14:34
«Для молодежи создано так много условий, чтобы быть успешными, создать семью, обрести крышу над головой. От первого крика до последнего вздоха нас сопровождает государство, служба социальной защиты: пособие на новорожденного, бесплатное среднее образование, гранты в колледжах и вузах, фонд поддержки предпринимательства и так далее.
Ваши родители, как только вышли из школы, они не поселились в свои жилища. У каждого есть история, как они преодолевали трудности и получили то, что имеют. Помните об этом, мало что изменилось с тех пор.
И все мы когда-то жили в общежитиях, я жила, квартиру снимали на троих-четверых. Мы, наверное, единственная – уникальная - страна, где жители стремятся иметь в собственности жилье», - сообщила Дарига Назарбаева.
По словам парламентария, арендное жилье дает возможность быть более гибким в планировании жизни.

«Купили в Алматы жилье - вы к Алматы привязаны. Пока молодые и ищете себя и свое место, старайтесь быть мобильными, чтобы ничего не тянуло вас, как гиря. И глава государства дал поручение, чтобы такого жилья было больше - и общежития семейные, и квартиры, где арендная плата была бы доступна», - заявила сенатор.
Сегодня Дарига Назарбаева провела встречу с молодежью, где рассказала о том, что в Астане нелегко найти ресторан, где была бы представлена казахская кухня, а также заявила, что нужно обучать детей основам контрацепции с 13-летнего возраста. Также она посоветовала молодежи изучать китайский язык. И рассказала, что хочет побывать в Болливуде.

https://www.nur.kz/1758195-i-a-zila-v-obsezitii-dariga-nazarbaeva-posovetovala-molodezi-ne-pokupat-kvartiry.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 17.10.2018 в 14:26:27   # 698125
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  Даун 17.10.2018 в 14:56:33   # 698133
В европе не у каго нет квартиры и не че
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  Все мы гости 17.10.2018 в 15:27:12   # 698145
Жила в общаге, потому что знала,что получишь жилье, об этом государство заботилось. Теперь оно заботится о своих гражданах продавай жилплощадь в кредит.
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  Маке0912 17.10.2018 в 15:33:47   # 698150
Жила была красная шапочка....
И так далее.......
Сказка на ночь.
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  TEMIPXAH 17.10.2018 в 15:33:51   # 698151
уже не знают как успокоить беспокойство населения - то один говорит - шукирле, то другая - не нужна вам квартира - живите в общаге, а лучше не живите вообще"
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  Zoggyla 17.10.2018 в 15:35:50   # 698153
О кафе и ресторанах... Помнится, что когда Хрущеву показали хрущовку с большой кухней, он очень расстроился и молвил, что советский человек должен больше посещать кафе и всякие там общепиты для здорового общения, а не на какую-то хрень на кухне свободное время тратить. Великий был вождь.
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  Кино 17.10.2018 в 15:36:24   # 698154
Ясно, пойду поссу...
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  Антибиотик 17.10.2018 в 15:36:33   # 698155
"Также она посоветовала молодежи изучать китайский язык." Так как с таким положением дел, мы скоро станем их провинцией забыла добавить уважаемый сенатор
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  Deamos89 17.10.2018 в 15:42:47   # 698157
хули ей пиздеть жила и живет как сыр в масле
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  KapitanNemo 17.10.2018 в 16:58:37   # 698164
Quote:
Пока молодые и ищете себя и свое место

Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.
Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.

P.S. а большим девочкам секс нужен , иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.
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  Skype 17.10.2018 в 17:31:42   # 698173
Цитата: TEMIPXAH от 17.10.2018 15:33:51
уже не знают как успокоить беспокойство населения - то один говорит - шукирле, то другая - не нужна вам квартира - живите в общаге, а лучше не живите вообще"


Кличко сказал что и горячая вода с отоплением не нужна в Киеве, у неё видать блокнот стырили и все идейки
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  arhar 17.10.2018 в 21:11:27   # 698189
Цитата: KapitanNemo от 17.10.2018 16:58:37
Quote:
Пока молодые и ищете себя и свое место

Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.
Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.

P.S. а большим девочкам секс нужен , иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.

а как она свое место нашла?
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  Софруджу 17.10.2018 в 21:54:05   # 698196
Когда в МГУ училась (который, кстати, не закончила), наверно, в общаге жила. Поди, ещё в ГЗ.
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  Ал 17.10.2018 в 21:59:36   # 698198
Quote:
Так будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
Ну что ж, не живите, - никто не неволит...
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