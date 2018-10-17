"И я жила в общежитии".

Пока молодые и ищете себя и свое место

Quote:Понравилось, супер, я как раз этим усиленно занимаюсь в последнее время.Скорее всего мое место в Австралии или в Канаде.P.S. а большим девочкам секс нужен, иначе пургу начинают нести, НО не в 13 лет разумеется.