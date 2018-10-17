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danilov 17 Октября 2018 в 14:19:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
Цитата: Tigr2 от 17.10.2018 14:58:58
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...
Акишев: прежде чем брать ипотеку "7-20-25", оцените свои возможности
Прежде чем появиться на свет, оцените свои возможности...
Цитата: GoodZone от 17.10.2018 15:06:30
А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...
Цитата: Tigr2 от 17.10.2018 14:58:58
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...
На счет 25 летней прибыли очень спорно.
Вы не учитываете девальвацию (обесценивание) тенге.
В 2006 году доллар стоил 120, а сейчас 367 тоесть за 12 лет тенге девальвировал в 3 РАЗА. Если сохраниться такая тенденция то за 25 лет тенге девальвирует в 6 РАЗ.
Например банк на вас потратил 8 000 000 тенге это 21800 долларов. А в течении 25 лет банк от вас получит 17 000 000 тенге, с учетом девальвации в 6 раз это будет 7720 долларов.
Тоесть потратив на вас 21800$ получает 7720$. Ну и кто выигрывает?
Цитата: X-Daemon от 17.10.2018 20:15:38вы не учли, что все это растянуто во времени и банк получая отчисления вовсе не хранит их в банке( 3 л).
На счет 25 летней прибыли очень спорно.
Вы не учитываете девальвацию (обесценивание) тенге.
В 2006 году доллар стоил 120, а сейчас 367 тоесть за 12 лет тенге девальвировал в 3 РАЗА. Если сохраниться такая тенденция то за 25 лет тенге девальвирует в 6 РАЗ.
Например банк на вас потратил 8 000 000 тенге это 21800 долларов. А в течении 25 лет банк от вас получит 17 000 000 тенге, с учетом девальвации в 6 раз это будет 7720 долларов.
Тоесть потратив на вас 21800$ получает 7720$. Ну и кто выигрывает?
Цитата: GoodZone от 17.10.2018 15:06:30
А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...
Цитата: Tigr2 от 17.10.2018 14:58:58
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
57 000 25 лет...это 300 месяцев
300*57 000 = 17 100 000 тенге.
При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.
Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...
Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....
Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?
А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...
На счет 25 летней прибыли очень спорно.
Вы не учитываете девальвацию (обесценивание) тенге.
В 2006 году доллар стоил 120, а сейчас 367 тоесть за 12 лет тенге девальвировал в 3 РАЗА. Если сохраниться такая тенденция то за 25 лет тенге девальвирует в 6 РАЗ.
Например банк на вас потратил 8 000 000 тенге это 21800 долларов. А в течении 25 лет банк от вас получит 17 000 000 тенге, с учетом девальвации в 6 раз это будет 7720 долларов.
Тоесть потратив на вас 21800$ получает 7720$. Ну и кто выигрывает?