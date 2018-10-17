Акишев: прежде чем брать ипотеку "7-20-25", оцените свои возможности

Цитата: GoodZone от

Цитата: Tigr2 от

57 000 25 лет...это 300 месяцев

300*57 000 = 17 100 000 тенге.

При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.

Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...

Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....

Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила? 57 000 25 лет...это 300 месяцев300*57 000 = 17 100 000 тенге.При этом квартира стоит 10 млн тенге. + 2 млн мы отдаем первоначалку.Итого квартира за 10 млн превращается за 19 100 000 тенге т.е. почти в 2 раза. Это при условии что ты платишь стабильно. Хм...Тут кредит на 2 года достает по 10 000 тенге платить, а тут 25 лет....Вопрос: программа реально кому то жизнь облегчила?

А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила... А вы сомневаетесь? Конечно облегчила... Банк получил наши пенсионные, дал их нам в кредит на 25 лет и получает прибыль четверть века, при этом ничем не рискуя - квартира в залоге, у вас на шее кредит... Классно же придумано... Другой вопрос КОМУ облегчила...

На счет 25 летней прибыли очень спорно.Вы не учитываете девальвацию (обесценивание) тенге.В 2006 году доллар стоил 120, а сейчас 367 тоесть за 12 лет тенге девальвировал в 3 РАЗА. Если сохраниться такая тенденция то за 25 лет тенге девальвирует в 6 РАЗ.Например банк на вас потратил 8 000 000 тенге это 21800 долларов. А в течении 25 лет банк от вас получит 17 000 000 тенге, с учетом девальвации в 6 раз это будет 7720 долларов.Тоесть потратив на вас 21800$ получает 7720$. Ну и кто выигрывает?