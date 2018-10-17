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Экономика
Депутаты предложили зафиксировать курс тенге: что ответил глава Нацбанка
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danilov 17 Октября 2018 в 14:36:50
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил Национальному банку Казахстана пересмотреть правила денежно-кредитной политики и зафиксировать курс тенге.

Свое предложение мажилисмен озвучил на пленарном заседании палаты, где велось обсуждение законопроекта о республиканском бюджете на три года.

Жамалов напомнил, что на фоне ослабления курса тенге в августе и сентябре инфляция в стране будет ускоряться. За это время, по словам депутата, национальная валюта ослабла на 15 тенге с 365 до 380 тенге за один доллар.

"Квазигоскомпании при такой волатильности курса тенге начинают скупку валюты, преследуя простые финансовые цели. В результате мы потеряли реальный рыночный курс тенге. Он уже определяется не фундаментальными факторами — ценой на нефть, а действием двух игроков — Нацбанка и квазигоссектора. Не настало ли время решить вопрос определенности, предсказуемости курса тенге, и хотя бы на время установить валютный коридор, который соответствовал бы интересам и Нацбанка и правительства?" — задал свои вопросы председателю Нацбанка парламентарий.
Данияр Акишев с высказываниями депутата о существовании двух крупных игроков рынка, влияющих на формирование курса валют не согласился.

Согласно валютному законодательству, по его словам, никаких ограничений для предприятий реального сектора, для населения, как продавать, так и покупать валюту, нет.

"Что касается политики Национального банка на валютном рынке, мы не видим необходимости в данное время препятствовать колебаниям курса тенге, это объективная реальность", — ответил глава Нацбанка.

Акишев уточнил, что Казахстан является страной с открытой экономикой, и у республики отсутствуют какие-либо торговые ограничения на перемещения товаров, работ, услуг и капитала между странами, что ведет к прямой зависимости от ситуации, которая складывается у торговых партнеров Казахстана.

"Если там будет происходить ухудшение ситуации, это может сказываться и на экономике Казахстана, и на нашем обменном курсе. Поэтому мы не видим необходимости возврата ни к коридору, ни к какой-либо фиксации, потому что для страны это будет стоить намного дороже", — добавил он.

По мнению главного банкира Казахстана, любая фиксация обменного курса будет предполагать ошибку, когда Нацбанк будет неправильно определять обменный курс и защищать неверный коридор, что также дорого обойдется бюджету страны.

Предложенный депутатом подход, по словам Акишева, приведет к повторению кризисов 1999-го, 2009-го и 2015 годов. Поэтому никаких оснований для пересмотра правил денежно-кредитной политики сейчас нет.

https://ru.sputniknews.kz/economy/20181017/7647378/kurs-tenge-deputaty-predlozhenie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 17.10.2018 в 15:32:13   # 698149
Получил ответ, какого стоило и ожидать...
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  Zoggyla 17.10.2018 в 15:52:00   # 698158
Типа, катится, ну и пусть катится. Диалектика.
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  Антибиотик 17.10.2018 в 16:41:19   # 698162
Цитата: Zoggyla от 17.10.2018 15:52:00
Типа, катится, ну и пусть катится. Диалектика.


ну бл#! и нам это выгодно...
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  MишаМашкевич 17.10.2018 в 17:00:19   # 698166
Он уже давно такой. Ему же дали карт бланш. Этот хоть до мажилиса доходит, марченко его сенсей не доходил. К тому же он как и марченко интервью никому не даёт (местным, только иностранцам, и о если очень надо).
Так что имеет иммунитет.
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  старик 17.10.2018 в 17:20:58   # 698170
Итак плохо и эдак! "Красные придуть грабють, белые придут грабють, ну куды бедному хрестьянину податься"?(фильм Чапаев)
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  Fotinij 17.10.2018 в 19:04:53   # 698180
Другими словами - Будем доить народ систематически, а не периодически.
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