Депутаты предложили зафиксировать курс тенге: что ответил глава Нацбанка

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2018 в 14:36:50
Свое предложение мажилисмен озвучил на пленарном заседании палаты, где велось обсуждение законопроекта о республиканском бюджете на три года.
Жамалов напомнил, что на фоне ослабления курса тенге в августе и сентябре инфляция в стране будет ускоряться. За это время, по словам депутата, национальная валюта ослабла на 15 тенге с 365 до 380 тенге за один доллар.
"Квазигоскомпании при такой волатильности курса тенге начинают скупку валюты, преследуя простые финансовые цели. В результате мы потеряли реальный рыночный курс тенге. Он уже определяется не фундаментальными факторами — ценой на нефть, а действием двух игроков — Нацбанка и квазигоссектора. Не настало ли время решить вопрос определенности, предсказуемости курса тенге, и хотя бы на время установить валютный коридор, который соответствовал бы интересам и Нацбанка и правительства?" — задал свои вопросы председателю Нацбанка парламентарий.
Данияр Акишев с высказываниями депутата о существовании двух крупных игроков рынка, влияющих на формирование курса валют не согласился.
Согласно валютному законодательству, по его словам, никаких ограничений для предприятий реального сектора, для населения, как продавать, так и покупать валюту, нет.
"Что касается политики Национального банка на валютном рынке, мы не видим необходимости в данное время препятствовать колебаниям курса тенге, это объективная реальность", — ответил глава Нацбанка.
Акишев уточнил, что Казахстан является страной с открытой экономикой, и у республики отсутствуют какие-либо торговые ограничения на перемещения товаров, работ, услуг и капитала между странами, что ведет к прямой зависимости от ситуации, которая складывается у торговых партнеров Казахстана.
"Если там будет происходить ухудшение ситуации, это может сказываться и на экономике Казахстана, и на нашем обменном курсе. Поэтому мы не видим необходимости возврата ни к коридору, ни к какой-либо фиксации, потому что для страны это будет стоить намного дороже", — добавил он.
По мнению главного банкира Казахстана, любая фиксация обменного курса будет предполагать ошибку, когда Нацбанк будет неправильно определять обменный курс и защищать неверный коридор, что также дорого обойдется бюджету страны.
Предложенный депутатом подход, по словам Акишева, приведет к повторению кризисов 1999-го, 2009-го и 2015 годов. Поэтому никаких оснований для пересмотра правил денежно-кредитной политики сейчас нет.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20181017/7647378/kurs-tenge-deputaty-predlozhenie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 17.10.2018 в 15:32:13 # 698149
Антибиотик 17.10.2018 в 16:41:19 # 698162
Цитата: Zoggyla от 17.10.2018 15:52:00
Типа, катится, ну и пусть катится. Диалектика.
Типа, катится, ну и пусть катится. Диалектика.
ну бл#! и нам это выгодно...
MишаМашкевич 17.10.2018 в 17:00:19 # 698166
Так что имеет иммунитет.