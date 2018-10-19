Китай и Россия готовят межправсоглашение о переходе на расчеты в национальных валютах

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danilov 19 Октября 2018 в 12:29:12
"Он [документ] находится в работе, процесс непростой. У нас не так мало в нацвалютах расчетов [у РФ и Китая], хороший темп уже идет. У нас есть и свопы на уровне центральных банков. [Китай] - это единственная страна, с которой при наличии свопов более- менее все хорошо", - сказал Горьков.
Однако он затруднился назвать точные сроки подписания межправительственного соглашения.
Первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай после этих стран фактически находится на втором месте, уточнил Горьков. Он подчеркнул, что глобальных или структурных проблем в вопросе увеличения доли расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем нет.
"Мы же сами предпочитаем выручку валютную получать, так как контракты в основном валютные. Кроме того, цена фиксируется в валюте, для России менять это не столь нужно. Долю [расчетов в национальной валюте] надо наращивать все равно", - объяснил замминистра.
С другими странами, кроме СНГ и ЕАЭС, процесс увеличения расчетов в нацвалютах идет медленнее, так как мало инструментов для этого, сообщил Горьков.
"С Китаем сейчас фактически паритет в торговле. Раньше у нас всегда было отрицательное сальдо, теперь положительное. Фактически у нас баланс сейчас с китайцами по сальдо. В этих условиях как раз нормально двигаются расчеты в национальных валютах", - пояснил он.
https://tass.ru/ekonomika/5691745
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